食客遺4.6萬現金及百萬存摺　侍應歸還堅拒酬金　終獲獎有薪假3天

路不拾遺是美德！山東有男子攜「巨款」在餐廳用餐後，不慎將手袋漏在店內，袋中除了有4.3萬人民幣的現金（約4.6萬港元），還有1本存款超過100萬人民幣（逾107萬港元）的存摺。餐廳1名服務員在清潔時發現手袋，驚見內有大疊紙鈔，即時向老闆報告，最終亦順利歸還失物。老闆為表揚她誠實善良，決定獎勵她3天帶薪假期。



山東服務員盧新女士發現食客遺留手袋，袋中放有4.3萬元現金（約4.6萬港元）及一本過100萬元的存摺。（「閃電新聞」微博影片截圖）

根據《閃電新聞》報道，山東聊城有男子在某餐館用膳，其間將手袋放在椅子上，沒想到用餐完畢後竟把袋遺留店內，而袋中放有4.3萬元現金及1本存有過100萬元的存摺。

服務員盧新女士打掃該桌時在椅子上發現了手袋，打開一看「發現包裏有這麼多現金」，第一時間就想聯繫失主歸還。她向老闆報告此事，可是袋中沒有身份證明文件，於是老闆就讓前台員工查詢該桌客人是否曾預約。所幸有預約就餐的通話記錄，最終靠訂餐人通知失主。

失主在過了1個多小時後趕回來取回失物，並提出給盧新500元（約534港元）感謝金，不過盧新堅決拒絕收下。老闆之後召集全體員工開會，好好表揚盧新，並獎勵她3天帶薪假期，他表示「凡是拾金不昧，或者有其他好精神、好思想的，我們都是帶薪休假3天，一定把這個事發揚光大」。

事件引起網民熱議，他們除了讚揚盧新路不拾遺外，又表揚餐廳老闆個人予以員工獎勵，鼓勵他們多做好事，「感謝金也沒要，是真善良」、「老闆也很好啊」、「老闆，你家員工以後更盡職盡責了」，也有人表示「這種獎勵方式多好，比500元更好」、「該怎麼也讓我老闆看到」。

（閃電新聞）