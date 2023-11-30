一張圖測出「一生最大福氣」係乜　睇到呢樣嘢反映你子女會有出息

近期網上十分流行「看圖心理測驗」，最近又有一項新題目引起網友們的討論。



以下這張圖片一起來看看，你第一眼看見的是什麼？將能測出你「人生最大的福氣」是什麼，測試純屬好玩，不妨一起來測測看。

點圖放大開始測試：

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A：線條

第一眼看見僅覺得是許多線條的你，此生最大的福氣會是你的「善良」。

你總是不忍心看別人受苦，眼淚常為別人而流，因為共感力強，即使有時感到委屈你也希望別人能開心。

或許這樣的性格讓你常默默吃下悶虧，但你的善良其實大家都看在眼裡、感謝在心裡，在你需要的時候，一定能得到周遭人們的幫助，沒有過不了的困境。

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B：親吻的人

第一眼就看見圖中親吻的人，那麼你此生最大的福氣會是「小財富」。

並不是說肯定會大富大貴，但是你確實不必為生計太過煩惱，手頭裡總是會有閒錢可以花，讓生活過得滋潤。

只要踏實的工作，事業都會越做越好，晚年也不用擔心下一代，孩子們會很有出息。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】