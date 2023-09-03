心理測驗｜超準！第一眼睇到樹枝定人樣？揭示你最近內心狀態

人的視覺投射，往往能呈現內心的真實世界，《小紅書》中一個心理測驗獲得網民們共鳴，以下這張圖你第一眼看到什麼，秒測你最近的內心狀態。



【圖輯】請不要思考，第一眼看到的是什麼？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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選擇A／樹枝的你

最近生活上有不少讓你煩心的事情，讓你覺得內心總是亂糟糟的，也因為這樣的心情，讓你也沒有把握是否能面對接下來的挑戰，你渴望有個方法能穩定你的心，同時找到內心的平靜，記得讓自己放空一下，從內到外調整自己的態度，只要你才能安定你自己。

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選擇B／人臉的你

你最近的內心很強大，心裏有一股支撐你的力量，推動著你一直往前，雖然也會擔心未來，但終歸你能堅定的面對，這樣的底氣能幫助住戰勝眼前各種困難，雖然也會遇到的挫折，但你很清楚自己該往哪個方向前進，不會因為阻礙而退縮。

選擇C／月亮的你

最近的內心很平靜，能靜下心欣賞身邊的風景，感受生活中美好的事物，即便遇到煩心的事情，也能心平氣和的解決，這樣的心境讓你有機會去了解感受自己內心的需求，慢慢的提升自己，朝著心靈平靜自由的目標邁進。

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