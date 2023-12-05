2女中環同乘的士往旺角及秀茂坪　經東隧收$240　司機被質疑兜路

坐的士還着兜路乘客當然不滿！有港女在網上上載影片表示，某天清晨6時和另1名女性朋友在中環非過海的士站登上1輛的士，樓主要去旺角，朋友則去秀茂坪，但司機稱因交更緣故，所以要先經東隧去秀茂坪，最後才去旺角，2女懷疑有人兜路，司機則聲稱估計車資200元。隨着朋友在秀茂坪下車，的士抵達旺角連同隧道費合共大約240元，港女與司機因車資起爭執，其間有人「提議」去警署，最後港女支付240元，司機則隨意讓她下車，令她步行足足20分鐘才能返家。

網民紛紛表示「200蚊真係唔夠，但先秀茂坪再旺角，真係兜咗路囉」、「直接去差館」，不過亦有人稱「睇收據佢又唔似兜路喎」。



的士司機打算駛往尖沙咀警署。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

該名港女在facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上載影像，並用文字解釋，事發本年11月25日大約清晨6時，她因銀包被人偷去，所以身上無錢，但她和女性朋友亦要回家，其朋友要到秀茂坪，所以拒絕乘搭港鐵，反而建議乘搭的士，住在旺角的樓主沒有意見。

2女在中環非過海的士站登上1輛的士，表明去旺角和秀茂坪，黃姓司機聲稱要交更 ，反要求先去秀茂坪再到旺角，樓主則事先聲明銀包被偷走，所以詢問車資多少，司機稱「200蚊乜都夠」。2女討論先去秀茂坪再去旺角是否順路之際，黃男插口指「小姐你心情差，就唔好搵人嚟發洩啦」 ，因而令樓主暗生不滿。

連同隧道費，的士車資合共240元。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

的士抵達秀茂坪，友人把200元現金交給樓主，惟當去到旺角目的地時，連同隧道費，車資合共240元，樓主懷疑有人兜路，加上的確無錢，所以拒絕支付240元。

片中可見，姓黃司機詢問：「你係唔畀？靚女？」樓主駁斥路線完全遷就司機，包括「兜東隧」，司機解釋紅隧和東隧費用是一樣，隨後見樓主拒絕支付車資，所以一邊駕車，一邊致電通知其他人，並稱「有個乘客醉酒鬧事」。樓主立即反駁「醉咩酒鬧事？𠵱家去警署，你話去警署，咪去囉」，司機繼續說「佢話要去差館，睇下咩情況…佢話我兜路」。

樓主狠批司機「你都係想蝦人…全程態度都咁XX」，司機反指「我蝦你乜嘢呀？我幾時有蝦過你？」。即使面對樓主揚言拍片擺上網上，司機仍不畏懼，強調沒有兜路，「協商好先行，無人兜路」，最後見樓主拒絕支付車資，黃男揚言前往尖沙咀警署。

有網民亦質疑涉事的士司機兜路。（示意圖/資料圖片）

最後的士停在吳松街，樓主為了息事寧人，致電丈夫過數，支付240元車資，下車後步行足足20分鐘才能回家。

樓主批評姓黃司機「真係相當惡劣」，不少網民表示「200蚊真係唔夠，但先秀茂坪再旺角，真係兜咗路囉」、「直接去差館」、「咁行法梗係遠咗好多啦，呢個司機好有問題喎，不過樓主太唔決絕啦，唔對路馬上落車啦」；但亦有人認為司機合理，表示「睇收據佢又唔似兜路喎」。

（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）