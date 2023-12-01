衝燈？校巴駛至紅燈路口　未減速直駛被公審　網民：急煞仲危險

校巴需要接載學童，司機開車時理應安全至上！日前有車主分享車Cam（行車紀錄）片，顯示他準備停於黃色燈號已亮起的路口，但右線的校巴駛至時卻沒有停下，甚至當燈號轉為紅色，其車身仍於白線前時，校巴司機仍駕駛直過，故發文揶揄對方「好趕時間」。帖文一出隨即引來網民兩極意見，有人指摘校巴司機罔顧學童安全，「啲細路坐佢車真危險」；惟有人反指樓主多事，又指出當時車輛過於接近燈口，若然急煞可能會影響後方車輛，認為司機此情況下根本不算衝紅燈。



有港男公審校巴司機衝紅燈，揶揄對方「好趕時間」。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發布長約1分鐘短片，嘲諷指「好趕時間」。車Cam畫面顯示，事發於昨日（30日），片主駛經長沙彎發祥街，到達某路口時交通燈已經轉為黃色，片主明顯有減慢車速並準備停車。不過後方1輛校巴從右線駛至，即使燈號顯示為黃色，該司機亦未有減速，直至燈號轉為紅色時，校巴其實仍處於白線前，但他仍選擇繼續向前駛，引發網民討論校巴到底有否「衝紅燈」。

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有網民卻覺得樓主多事，「關X你事呀」、「你真係好X得閒」、「樓主去考差佬嘛，咁正義」、「小學風紀，見義勇為！」、「你記住你唔好趕時間啊以後，擺明黃燈尾」、「難道你未試過衝燈尾？」、「收唔切咪衝埋囉」、「何必呢？大家都係揸搵食車」、「香港咁塞車，多得你呢啲人唔少」。

亦有人認為校巴應該要小心駕駛，「舉報佢」、「未去到停線已經轉咗紅燈」、「呢期啲校巴好多車手」、「啲細路坐佢車真危險」。不過有留言就指出片中情況不算衝紅燈，「呢個叫追燈尾，重Dup（急煞）可能會有交通意外」、「有學童喺車的話，佢急煞仲危險」、「我有次揸住部貨車落斜路，前面部私家車講緊電話轉黃燈即煞停，我差啲收唔切」、「我有試過舉報呢類影片，警察打俾我話未必告得入，叫我算數」。

黃色燈號亮起時必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，以致突然停車可能會引致意外。（運輸署圖片）

據運輸署網頁顯示，當黃色燈號亮着時必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，以致突然停車可能會引致意外。若車輛已停定，應繼續留在「停車」線前；若車輛正駛近交通燈，則應要減速，並選擇適當的行車線，並在「停車」線前停車。

根據香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣1萬元。

（FB「車cam L（香港群組）」）