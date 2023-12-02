2023年各國胸部尺寸大調查　中國平均胸圍AA-A　最大的在哪一國？

《世界人口綜述》（World Population Review）發表「2023各國胸部尺寸」報告。調查顯示，最大的是美國與英國，平均是C罩杯；而最小的AA罩杯部分，則有23個國家。但胸部大小與BMI數也有密切關係，這意味著更大的罩杯，同時可能也伴隨著更重的體重。



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據調查顯示，前11名國家依序為：美國（C罩杯）、英國（C罩杯）、委內瑞拉（B-C罩杯）、哥倫比亞（B-C罩杯）、瑞典（B-C罩杯）、芬蘭（B-C罩杯）、加拿大（B-C罩杯）、喬治亞（B罩杯）、澳大利亞（B罩杯）、波士尼亞與赫塞哥維納（B罩杯）、瑞士（B罩杯）。

而台灣的平均BMI為23.7，調查平均胸圍是AA罩杯；中國大陸平均BMI為23.5，平均胸圍是AA-A罩杯。

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報告指出，全世界有6種不同的量胸方式，如丈量系統的單位（英吋、厘米）落差，以及各廠商生產的胸罩尺寸可能不同，也會造成影響；考量各種差異因素，研究人員確定，至少從各尺寸胸罩的銷售數字，可以回推出一個國家的平均胸部大小。

報告強調，每個女性的乳房是獨一無二的，受到遺傳、營養、飲食、體重、體能、年齡影響，也並非永恆不變，例如經期、懷孕；而且，胸部尺寸大小，與美不美這種不太科學的調查無相關。

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另外，調查數據並未能囊括所有國家，但綜觀來說，胸部最大的國家集中在歐美地區；胸部最小的則集中在非洲、東南亞國家，專家認為，這與遺傳相關，這些地區女性身形較為嬌小，且她們生活上更常活動，所以體重和胸圍較小。

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