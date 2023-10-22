男性也有更年期　日本研究稱情況普遍　有人廿多歲已有重度症狀

男性更年期障礙是因為睾酮這種男性激素水準下降而引發的一種疾病，除了年紀因素外，壓力也可能造成這種問題。



40多歲的男性，往往處在工作上被委以重任，同時還要照顧家庭或照顧老人的境況中，容易積累各種身心疲勞，需要特別注意。

20到69歲男性中有近四成疑已進入更年期 點圖放大看相關數據：

男性更年期障礙的社會認知度低於女性更年期障礙，相關資訊也非常有限。

專注於健康保健領域的市場行銷公司Medilead（東京都新宿區）針對日本全國20到69歲男性實施的調查顯示，4.1%的受訪者表示「知道症狀和主要治療方法」，20.9%表示「知道主要症狀」，44.3%表示「只知道名字」，30.7%表示「完全不知道」。

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調查於4月中旬至下旬期間通過線上方式實施，收到5252份有效回答樣本。

通過自查男性更年期症狀的「AMS評分」診斷發現，38.2%的受訪者可能進入了男性更年期。

40到49歲、50到59歲的受訪者中，「中度」以上的比例高於其他年齡段。

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從整體上看，出現某種症狀的受訪者中，前往醫院就診過的人僅佔10.7%。

AMS評分為「重度」的受訪者中，也只有20%左右去看過病。

去過醫院的人中，有12.7%被診斷存在或被指疑似存在更年期障礙。

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