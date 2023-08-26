唔夠瞓隨時攞你命！研究證實睡眠時間少於「這時數」死亡率增25%

充足的睡眠是擁有健康身體的基礎，然而現代人因生活壓力及其他諸多因素，許多人都有睡眠不足的問題。對此，眼科醫生弗里德里希（Dan Friederich）以2022年英國倫敦大學學院（University College London）的研究提醒民衆，每天只睡4到5個小時恐有嚴重的致命風險。



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根據「UNILAD」報導，眼科醫生弗里德里希表示：「研究一再表明，最佳的睡眠時間是每晚6至8小時，而且至少7小時為佳。」他透露，睡眠超過9小時會對健康造成傷害，但少於5小時的睡眠時間，比抽煙、吃垃圾食物對身體的傷害更嚴重。

弗里德里希引用了倫敦大學學院最新研究報告，此報告分析睡眠時間、死亡率及罹患慢性病之間的關係，結果指出，50歲以上的成年人如果每天睡不足5小時，罹患慢性病的風險將比平常人增加20%，且患有2種以上慢性病的風險更比有7小時以上睡眠時間的人高出40%，甚至增加了25%的死亡風險。

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該研究共蒐集了7864名50歲至70歲年長者的數據，針對睡眠時間、死亡率及罹患2種慢性病之間的關係做分析。研究的主要作者，倫敦大學流行病學與健康研究所博士賽比亞（Severine Sabia）表示，近年來已開發國家的多重慢性病發病率呈上升趨勢，其中超過半數人至少有2種慢性病，他認爲這也是對公衛保健體系的重大挑戰。

為保障良好的睡眠品質和時間，賽比亞建議民衆，睡前應減少光線刺激，盡量避免使用電子設備，黑暗的環境有助於深度的睡眠。白天時應確保充足的活動量，或是曬太陽來保持晝夜節律的健康，將更好的提升睡眠品質。

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