研究報告指40歲前養成8個習慣可多活24年　科學家：越早開始越好

人類的壽命與生活習慣息息相關，美國科學家研究報告，在40歲之前養成8個健康的習慣，男性可延長約24年生命，女性也能延長21年。



據《StudyFinds》報導，美國退伍軍人事務部健康科學專家阮宣邁（Xuan- Mai T. Nguyen）表示，自己也很驚訝採用這8種生活方式可以帶來如此多的好處。

8個健康生活習慣，可令壽命延長。

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阮宣邁說：「我們的研究結果表明，採取健康的生活方式對於公共衛生和個人健康都很重要。越早越好，但即使你是在40多歲、50多歲或60多歲時做出微小的改變，仍然是有益的。」

研究小組分析了2011年至2019年間，退伍軍人事務部百萬退伍軍人計劃的71萬9147名參與者收集的醫療記錄和問卷數據。分析包括40歲至99歲之間成年人的數據，並解釋了隨訪期間3萬3375例死亡。

在研究的因素中，體力活動少、阿片類藥物使用和吸煙對人的壽命影響最大，每一項都與死亡風險增加30％至45％。壓力、酗酒、不良飲食和睡眠衛生不良均導致死亡風險增加約20％。缺乏正向的社會關係與死亡風險相對較小的，增加5％。

至於能延年益壽的8個習慣，分別是保持體力活動、避免鴉片類藥物成癮、戒菸、控制壓力、採取健康飲食、避免經常酗酒、確保良好的睡眠衛生以及培養積極的社會關係。

研究團隊的研究結果也強調，生活方式在導致第2型糖尿病、心臟病等慢性疾病中的作用。阮宣邁說：「生活方式醫學旨在治療慢性病的根本原因，而不是其症狀，它為改變處方藥和外科手術導致的醫療保健成本不斷增加的過程提供了潛在的方式。」

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