吃龍蝦海鮮餐埋單$1900　一家人嫌貴只付$700走人　餐廳咁做絕了

到餐廳吃海鮮嫌貴，想不付足飯錢就離開？馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等貴價海鮮，最後「埋單」卻嫌收費1102令吉（約1,900港元）太貴，竟然只付400令吉（約700港元）就離開。由於這家人始終未有回頭支付餘額，餐廳最終報警，要求盡快補回差額。



馬來西亞1間著名海鮮餐廳在網上發文表示，有一家人到餐廳點了龍虎斑、龍蝦等貴價海鮮，最後「埋單」卻嫌收費1102令吉（約1,900港元）太貴，竟然只付400令吉（約700港元）就離開。（示意圖／資料圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，沙巴亞庇著名海鮮餐廳「Jesselton Point Seafood Restaurant」老闆日前在Facebook發文講述事件。帖文指，事件於8月27日晚上9時30分發生，當時有一家人在餐廳吃飯，點了多款貴價海鮮，帳單總計約1,102令吉（約1,900港元），但這家人認為食物太貴，且眾人合共只有不到500令吉（約840港元）現金，於是只支付400令吉（約700港元）就離開，令餐廳蒙受約702令吉（約1,200港元）損失。

餐廳上載涉事一家人點餐收據。（Facebook）

從餐廳上載的收據顯示，這家人點了價值480令吉（約810港元）的1公斤蒸龍蝦、224令吉（約380港元）的800克龍虎斑、230令吉（約390港元）的1.8公斤鹹蛋炒蟹、28令吉（約47港元）的炸魷魚圈，加上3碗飯、椰子水、西瓜汁、可樂、奶茶等飲品，以及約100令吉服務費（約170港元），帳單費用總共1102.02令吉（約1,900港元）。

餐廳強調，不管什麼原因，點餐後也沒有藉口不付足金錢，因此要求涉事客人盡快補回差額。餐廳又發布閉路電視（CCTV）拍下的食客照片，希望網民幫手尋人。

餐廳發布閉路電視（CCTV）拍下的這家人照片，希望網民幫手尋人。（Facebook）

直至9月2日，餐廳再次發文，指截至當天該家人都沒有現身繳付餘下款額，餐廳決定報警，再呼籲有關食客盡快現身解決問題。

餐廳其後再發文，表示已就事件報警。（Facebook）

網民紛紛批評涉事食客行為不要得，「耍賴！」、「吃不起，還扮豪客，丟臉」、「簡直不要臉」、「那根本就是有備而來的，應該不是新手了」。也有網民指出，若認為餐廳食物太貴，可以向餐廳反映或投訴，而非不付足金錢，「貴不貴是另外一回事，吃霸王餐就是不對」。