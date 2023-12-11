港男北上$2000租千呎樓　1年後買樓　低廉物價抵銷來回香港交通費

北上消費似乎成為港人趨勢，甚至有港人會選擇北上租屋買樓。有港男表示，自己在內地租了1000呎單位，月租2000元，每個月來回香港上下班的交通費用達到4,400元，時間大約4小時，但由於內地物價比香港低一半，「淨係食已經慳返車費」，而且開車40分鐘就能去到山姆超市，故他1年後已經買樓。其他網民紛紛留言指「恭喜」、「香港樓市點會唔仆直？」、「記住，走咗唔好返嚟」，亦有人質疑帖文可信性。



樓主上載內地單位圖片，可見設計整潔。（香港討論區圖片）

樓主在「香港討論區」上載多張圖片，顯示內地單位部份位置，設計整潔，陽光充沛，對外風景有樹有馬路，但難以估算到整個單位的面積，部份照片則是食糖水和打邊爐情況，食材份量十足，芒果多到快要滿瀉，牛肉看似新鮮，令人垂涎三尺，買餸方面，芹菜售價低到每斤0.08人民幣（約0.09港元）。

樓主在帖文表示，「已經北上租樓，1年後北上買樓」，指出月租2,000元，單位面積1,000呎左右，沒有交代確實位置，每天早上7時離家，約9時到公司，傍晚6時放工，晚上8時到家，高鐵需時58分鐘，亦要轉搭其他交通工具，每日交通來回200元，1個月22日大約花4,400元。

不過，樓主稱開車40分鐘就到達山姆超市，當地物價遠較香港便宜，「食嘢香港一半價錢，糖水18元」，自己買餸，豬肉10多元，菜則是1至2元，形容「淨係食已經慳返車費」。

內地單位陽光充沛，對外風景有樹有馬路。（香港討論區圖片）

其他網民估計「樓主話去山姆開車都40分鐘，應該都係深圳郊區」、「高鐵58分鐘，深圳之外嘅地區」、「2000蚊1000呎？中山就得，深圳就算二三四五線都唔得」，有人指「𠵱家真係租好過買啦，租樓仲可以係香港申請公屋，買咗就唔得」、「記住，走咗唔好返嚟」、「乜深圳好唔掂咩？要香港接濟」、「香港樓市點會唔仆直？」，但也有人質疑帖文可信性，「擺明X吹」、「真？」

亦有網民紛紛留言指「恭喜」、「4小時Ok啦，我之前份工馬鞍山返葵涌起碼個半鐘一程，加埋都係少佢唔夠1個鐘，冇計啦，為咗住好啲，心情又會好啲，犧牲另一啲嘢在所難免」、「芹菜香港街市4蚊一紮」。

（香港討論區）