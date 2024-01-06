腳痛男坐關愛座　被拐杖翁又踢又罵逼讓座　網民批道德綁架勸提告

關愛座本應提供給有需要人士，不限於老人，卻演變成世代之爭。台灣1名男子飽受腳痛之苦，乘搭捷運時見到無人坐關愛座（台稱「博愛座」），便坐在該座位，但其後1對老夫婦上車，當中持拐杖的老翁走近，往台男腳上用力一踹，同時大罵「為什麼搶我老婆位子？」，直斥「年輕人就是這樣不要臉，垃圾」，坐在旁邊後繼續狠批，台男無奈換位，但老翁繼續怒罵，其他乘客幫口支持台男，捱罵台男亦指責對方動粗。網民紛紛指責老翁「先動手就可以告他傷害」、「低端老人一定要告啊！支持」。



涉事夫婦齊坐關愛座，坐在右邊的老翁手持拐杖，顯得非常精神，坐在左邊的老婦低下頭來，看似比較憔悴。（facebook群組「爆料公社二社」圖片）

樓主在facebook群組「爆料公社二社」上載1張照片，顯示涉事夫婦戴上口罩，齊坐關愛座，坐在右邊的老翁顯得非常精神，坐在左邊的老婦則低下頭來，看似比較憔悴。

樓主表示，事發當日早上腳痛，乘搭捷運時見到關愛座有空位，於是坐下休息，但隨後1對老夫婦上車，老翁雖然持拐杖，但行動如常，看見樓主後直接用力猛踢其腳部，繼而大罵「你為什麼不讓座？為什麼搶我老婆位子？」、「年輕人就是這樣不要臉，垃圾」，老翁一邊說，一邊坐在樓主旁邊關愛座，任由妻子站立，阿伯繼續狠批，罵到樓主「覺得渾身不自在換了位子」。

但老翁繼續怒罵，其他乘客看不下去，反問「你是因為年輕人沒讓座才生氣，還是你老婆被搶位子？」，樓主亦指「捷運都有錄影，你先動手大家都有看到」，老翁未有道歉，反指「錄啊！讓大家看看誰不要臉」。

樓主批評「拿拐杖還能那麼有精神，不明所以踹路人，然後言語侮辱」，很想控告對方。網民亦紛紛指責老翁「先動手就可以告他傷害」、「這麼體貼老婆就去搭計程車啊！在這邊道德綁架誰，倚老賣老，看來有些人空有年紀，不值得尊重」、「低端老人一定要告啊！支持」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」。

（facebook群組「爆料公社二社」）