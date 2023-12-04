孕婦挺「雙胞胎大肚」搭巴士獲讓關愛座　竟遭野蠻阿婆打罵逼讓座

關愛座爭議層出不窮。



日前台灣有一名懷胎34週的孕婦分享，她在巴士上竟被一名73歲阿婆要求讓座，對方甚至拿雨傘打她的腳，十分無禮又霸道，讓這名孕婦相當傻眼。

已有其他乘客讓座給該名阿婆 她仍是堅持要孕婦起身（點圖看原文全文及網民回應）：

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原PO在Dcard發文表示，近日搭巴士時，一上車就有女生將關愛座（台稱博愛座）讓給她，讓她感到十分感激。

怎料到了下一站，居然被一位阿婆「用雨傘打腳」，要求原PO起身讓位給她坐，「巴士行駛中，我是絕對不可能起來換位置的，我站起來會造成其他人的困擾」。

原PO堅持不讓，告訴阿婆再等一下，自己下一站就要下車了，但阿婆卻說「我現在就要坐」。

接著，旁邊男生起身要讓位給阿嬤，阿婆卻很堅持要坐她的位子，原PO也不甘示弱，告訴阿婆自己下車前是不會起來的，沒想到對方卻開始用台語瘋罵，「現在的年輕人是怎樣，我已經73歲了」。

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原PO補充，自己已經懷孕34週，且因為是懷雙胞胎所以肚子超大一顆，阿婆不可能看不出她有孕在身。

連其他乘客都出面幫她和阿婆爭論，阿婆卻仍舊用台語不斷對她狂罵，讓原PO十分錯愕，「我驚呆了，只能一直看著她」。

原PO解釋，她原本搭Uber，但地址不小心輸錯，想說才3站的距離，就沒有重新叫車而是選擇搭巴士，卻因此經歷了奇妙的15分鐘，「感謝巴士上的大家沒有冷漠我，反而都很關注，巴士司機還用鏡子反射看我坐好才開車」。

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貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛表示，「標準示範為老不尊」、「倚老賣老真的不行」、「所以我只尊賢不敬老」、「73歲還不懂體諒別人，也算白活了」。

「用雨傘打人超級沒禮貌」、「用雨傘打腳開始我就不會讓了」、「沒道理的老人不要讓」、「好誇張，明明旁邊的人都讓座給她了」。

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