唔畀你早走！上司遞信請辭　老闆開會問民意　機心下屬1句阻去路

上司辭職竟然要下屬首肯？日前有打工仔指上司向老闆請辭，想提早離職，不過老闆未有批准，反而召集眾人一起開會，問道：「你哋上司想提早離職，你哋批唔批？」有同事竟然直指即將旺季，不能讓上司在此時離開，老闆聽後深表認同，結果上司未能提早離職。有網民糾正辭職是通知，而非申請，上司仍可付錢即走，「畀足通知期或代通知金就可走㗎啦，合情合理合法」；不過亦有人指樓主上司「庹縮」，「咁你上司又要鍚住荷包，唔肯畀代通知金就無辦法啦」。



有打工仔指上司決定辭職，老闆竟開會詢問眾人「你哋上司想提早離職，你哋批唔批？」。（《彬與瑛》劇照）

有打工仔在facebook專頁奴工處以「想走？無咁易」為題發帖，指上司早前向老闆「遞信」請辭，某天老闆讓樓主以及其他員工一起開會，並詢問：「你哋上司想提早離職，你哋批唔批？」樓主心想：「我哋呢啲小薯，緊係唔出聲啦。」

不料有位同事指即將是旺季，不應讓上司提早離開，樓主覺得背後意思是「唔好畀佢咁早走，我有好多死貓要佢食」。不幸的是，老闆居然認同該員工說法，上司未能提早離開，公司需要補錢予對方（意指上司工作期間，公司仍需支付的薪金），故詢問他人有否試過提早離職經歷。

樓主指上司未能提早離職，需要在公司繼續工作1個月。（《上司實習生》劇照）

有網民指辭職只是通知，而非申請，「無得唔畀喎，員工可以賠錢走」、「畀足通知期或代通知金就可走㗎啦，合情合理合法」、「宜家只係唔畀提早走，即係雙方唔使賠畀對方，咁公司補乜錢畀佢呢？」；有留言指正樓主用詞錯誤，令人誤會，「提早離職唔成功，唔係叫公司會補返錢畀佢，因為仲要繼續返工，係應份要出嘅薪金」。

有人覺得上司庹縮則不能怪人，「咁你上司又要鍚住荷包，唔肯畀代通知金就無辦法啦」、「如果個上司想用假期嚟代替代通知金，有啲公司玩法係一早寫明，辭職後唔可以請大假，咁個玩法就係佢賠足全數」，亦認為該同事覺得害人終害己，「真係走唔到，（上司）日日係公司Hea，準時收工走咪又係你地做返」。

（FB「奴工處」）