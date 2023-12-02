賤招報復！女生離職後見工屢失敗　面試官驚爆內幕　搞鬼者竟是…

人往高處走，水往低處流，打工仔決定轉工槽十分平常，但有人竟然以如此毒招報復？大馬有女生辭職後求職屢遇挫拆，當去其他公司面試，多次以失敗告終，後來被某位面試官告知，原來是她的前老闆在背後搞小動作，要求其他公司不要錄用她，以致她無法獲聘。女生的朋友不忍她遇如此對待，故詢問他人有否相關機構可以檢舉對方，有網民就建議可向當地勞工部諮詢，並預備足夠證據，如「書面形式證明他們（面試官）接到過這樣的電話」，不然許多人都認為個案未必獲受理。



大馬有女生多次面試都失敗而回，被告知原來是前僱主搞小動作，令她極傻眼。（《她很漂亮》劇照）

馬媒報道，有網友於Instagram專頁「malaysianpaygap」投稿，分享有位女性朋友離職後，前往數間公司面試，不過統統不獲錄用，正當她感到疑惑之際，有位面試官告知內情，原來是因為她的前老闆從中作梗。該名老闆致電給所有將會約見女生的面試官，請他們不要錄取她，老闆針對性的「報復」讓樓主和女生都很傻眼，並詢問他人有否相關機構能檢舉該老闆。

當事人的朋友代為投稿，詢問他人有否相關機構可以檢舉該老闆。（Instagram「malaysianpaygap」圖片）

有網民指打算離職應低調處理，「前老闆是怎麼知道她去哪家公司面試的呢？不要跟別人說你要跳去哪裏」、「當你計劃辭職時，請保守秘密，直到找到新工作，一切塵埃落定才辭職吧」、「真正熱衷於賺錢的老闆，不會說離職員工的壞話，除非有個人恩怨」，亦有人分享同樣經歷，但卻比事主更幸運，「現任老闆告訴我，我的前老闆試圖破壞我的新工作，但HR判斷後嶪是決定僱用我」。

有網民認為計劃辭職應盡量低調，「一切塵埃落定才辭職吧」。（《上司實習生》劇照）

有人建議事主可以去諮詢當地勞工部，不過亦提醒「要舉報就要有證據，否則只是道聽途說」、「書面形式證明他們（面試官）接到過這樣的電話，那麼您就有了可採取行動的證據」。有留言就安慰事主，即使被篩走也不要覺得灰心，「我不會想要在『不夠聰明』的僱主手下工作，因為他會受舊僱主的「八卦」被煽動或影響。現在就這樣了，等你開工後情況可能更糟」。

（綜合）