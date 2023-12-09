衰！私家車亂泊停車場樓梯口　阻男生扶伯伯兼搬輪椅　網民鬧自私

無論有多趕急，司機都應將座駕停泊於正式車位！日前網上有不同群組流傳數張圖片，顯示有私家車停泊於停車場近樓梯口位置，不只霸佔空間，其車頭部份亦明顯比石柱突出，仔細看根本不是泊車位。上載圖片的網民表示，當時正有年輕人扶着行動不便的長者下樓梯，亦需要搬輪椅，引來多人斥責司機自私，又揶揄「佢車底寫住專用車位你又睇到咩？得佢睇到！」、「呢啲先係真正泊車X」。



有私家車停泊於停車場近樓梯口位置，位置並非正式劃分的車位。（FB「馬路的事討論區」圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，並上載4張圖片，指事發於上周日（3號）晚上，有輛黑色的豐田私家車停泊於某屋邨的1樓停車場，仔細看便會發現，司機所停泊的位置並非正式劃分的車位，該處原屬行人樓梯位置。雖然其車身未至於完全覆蓋樓梯位，但霸佔了不少空間，車頭部份亦明顯比石柱突出。

帖文一出，有網民認出事發地點為屯門蝴蝶邨，認為司機舉動自私，揶揄「佢車底寫住專用車位你又睇到咩？得佢睇到！」、「算係咁㗎啦，讓咗條路畀人落樓梯，你睇司機位都出唔到」、「有兩條黃線畫咗個車位出嚟，雖然個兩條黃線唔知點解一粒粒突出咁得意」、「創作力量同幻想，會嚇你一跳」、「呢啲先係真正泊車X」。

不過另有人覺得「無阻人就得啦」，樓主回覆指當時他親眼目睹有位年輕男生扶着伯伯下樓梯，他同時需要兼顧搬運輪椅，其他人亦不禁諷刺，「大家都可以泊喺閘口位，唔會阻到輪椅出入」。另有留言就擔心車輛容易被刮花，「如果樓梯上面有物件碌咗落嚟」、「人人行過刮下碰下都幾和味」、「假日白癡」。

（FB「馬路的事討論區」）