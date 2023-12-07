另類筍工？網傳日薪$2000請抬棺工人：膽小咪嚟　月入可過$5萬？

近年不少人「百無禁忌」不介意投身殯葬業，除了傳承傳統之外，也因為收入也相當不俗。最近有網民分享1則招聘「抬棺工人」的廣告，內容表明日薪高達1,900至2,000元，工作範圍只需抬棺材，可算是「筍工」。不少網民紛紛留言，「唔驚污糟嘢咪做」、「每個月開足工分分鐘過5萬喎」。



從網上流傳的截圖可見，其中一則寫招聘文寫着「每日2,000，長期要，只需要抬棺」等字句。（香港討論區圖片）

該網民近日於香港討論區以「枱棺材屍體日薪$1,900至$2,000，睇嚟都係流料，無覆我」為題撰文，又分享截圖，表示於網上看見2則招聘抬棺工人的廣告。從截圖可見，其中一則寫「每日2,000（元），長期要，只需要抬棺」；另一則廣告稱：「長期招聘搬屍工，1,900一日，即日出糧，幫手抬棺」。

而2則廣告同樣要求見工者心理質素要夠強，否則「膽小嘅咪嚟」。樓主指，本來分別應徵了以上工作，但從未有人回應，懷疑是虛假招聘廣告。

2則招聘廣告同樣要求見工者心理質素要夠強，否則「膽小嘅咪嚟」。（香港討論區圖片）

帖文引來不少網民熱討，但意見不一，有人稱是筍工，「唔差喎」、「行得正企得正，返呢啲工都唔怕啦」、「返夜班保安都冇咁高人工」。但亦有網民提醒「小心啲比較好，冇正式面試interview，好多都係假招聘請人，拎個人資料，身份證最好唔好亂咁畀人」。

（香港討論區）