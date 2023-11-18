港男恢復申請公屋　驚揭入息爆晒額　房署主任幫手1招合法解決

申請公屋要求極度嚴格，入息不得高於指定水平，所以令到不少申請人飲恨。1名港男在網上分享自己經歷時，表示當年獲得房署主任解釋，只要有1份新僱傭合約，即使是同1間公司，房署都不會過問上1份合約收入，因此他與人事部商量好新合約的人工，以符合署方指定水平，就能申請公屋。網民大讚資訊有用，「很珍貴的資訊」、「好重要呢個資訊，因為唔係人都知」。



樓主獲房署主任指導，符合申請公屋資格。（資料圖片/蘇煒然攝）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，早前看到有其他網民恢復申請時遇上入息超額的問題，故想分享當年經歷。他稱當年自己寄信恢復申請公屋，等候期間自行計數，相信入息超高指定水平，超出大約1萬元，沒有其他資產。

正當大感徬徨之際，樓主詢問房署主任，獲對方告知有1個方法不再計算過去6至12個月收入，只要有1份新僱傭合約，申請公屋時就會依照新合約入息計算，即使是相同公司亦可。

樓主於是與公司人事部改簽新合約，壓低人工以合乎申請公屋要求，人事部擔心犯法，自行諮問房署，獲告知屬合法之舉，所以給予樓主2個月新薪酬的收入證明書，樓主恢復申請公屋，隨後和房署主任見面，符合申請資格，完全沒有理會上1份合約收入，樓主目前仍在輪候名單。

網民大讚資訊有用，「很珍貴的資訊」、「好重要呢個資訊，因為唔係人都知」、「祝盡快畢業」。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）