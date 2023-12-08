選情超激烈！最喜愛貓店長選舉月底截止　各候選貓「政綱」大曝光

撰文：桃樂斯
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2023最喜愛貓店長選舉正在進行中，請選民盡快投票，以盡貓奴責任！日前網上有關注各區貓店長的群組發起選舉，並為多隻在不同地區貓店長製作「政綱」，以及候選「貓」海報，有趣鬼馬方式引來網民熱烈參與。為令選民更了解各貓店長的背景和資料，以及熱門的參選「貓」，以下將為詳細介紹內容，請選民留意。

各參選「貓」及其政綱：

+16

有網民日前在facebook群組「香港貓店長關注組」發起「貓界區選」，以一人一票方式選出「2023本年度我最喜愛貓店長」，截止投票時間為12月31日中午12時。網民反應熱列，甚至有選擇困難者建議「不如每區一店長啦！」；而根據即時投票結果，目前遙遙領先者為「寶寶」，排名依次序為「唔生」、「阻生」以及「雲吞」，而其他未有名列前茅的參選「貓」仍要繼續努力，爭取選民支持。

其中不少貓店長的支持者還認真拉票，為變身助選團為參選「貓」製作精美海報，上面有貓店長的美照、參選「貓」號碼、政綱及貓咪簡介等。

4大熱門參選「貓」海報（以參選編號排列）：

1號候選者－阻生。（FB「香港貓店長關注組」圖片）

相信大家對「阻生」都不會陌生，牠經常與乘客一起在巴士站排隊等巴士，是守秩序表表者。
1號－阻生
－負責監察交通，連繫社區
－成功爭取阻街合法化
－提供代客排巴士服務（排隊界KOL）
賣點：以實幹說話！

2號候選者－寶寶。（FB「香港貓店長關注組」圖片）

2號－寶寶
－切實為貓奴服務
－聚焦貓界發展
賣點：寶寶好，大家好！

3號候選者－唔生。（FB「香港貓店長關注組」圖片）

3號－唔生
－紮根旺角多年
－正義貓咪（撲滅鼠患）
－每日堅持巡查
賣點：被譽為貓界梁朝偉！

4號候選者－雲吞。（FB「香港貓店長關注組」圖片）

4號－雲吞
－心繫元朗地區交通事務
－服務元朗，與你同行

（FB「香港貓店長關注組」）

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