高空擲物！將軍澳健明邨惡鄰掟玻璃碗碟廚餘　房署：已終止租約

高空擲物絕對是對他人構成危險又自私的行為！最近有網民怒斥一恐怖鄰居在將軍澳健明邨明星樓持續高空擲物，更會選擇在樓下幼稚園放學時間，拋下廚餘、水袋等。即使一年多也沒人能夠把該狂徒繩之以法，令一眾街坊人心惶惶。

房署表示對健明邨近期發生的高空擲物事件極度關注，辦事處透過高空監察系統上月分別兩次確定到明星樓一租戶高空擲物，已按屋邨管理扣分制向其扣滿16分並終止租約。



健明邨明星樓長期有住戶高空擲物，更在上月13日下午4時30分趁樓下幼稚園放學時，投擲有廚餘的水袋及玻璃碗碟。（《東張西望》影片截圖）

有網民在Facebook群組「將軍澳主場」上載影片，表示健明邨明星樓長期有一住戶高空擲物，更在上月13日下午4時30分趁樓下幼稚園放學時，投擲有廚餘的水袋及玻璃碗碟。及後警方到場調查，但因為證據不足，加上難以搜查是來自哪層住戶，最終結束了事。

樓主怒斥狂徒：「你係咪變態呀，專登等幼稚園放學時間嚟掉，今次報哂警，報埋東張西望嚟捉你，你肯收手未呀？放開一班小朋友同街坊啦！」又批評房屋署完全無行動，「唔該你地立即做嘢趕高空擲物狂徒出公屋啦」。

後來《東張西望》亦有報道事件，被訪問的街坊指，其實該住戶並非第一次高空擲物，而這危險行為已持續1年多，但一直無人可以緝拿真兇。而該住戶有時更在凌晨時分從窗口掉下陶瓷碗碟，或是在日間時分掉下不同硬物，每次亦需清潔人員幫忙善後。

有另一街坊更稱，曾經在幼稚園接女兒放學時，目擊一雞粉鐵罐掉在眼前，雖然無掉中任何人，但場面也相當恐怖。報道亦提及，其實管理署已在2樓平台加裝5個閉路電視，又安排保安駐在外圍長期觀察樓上住戶，但亦無任何進展。

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不少網民直言「嘥氣」，「又話扣分制又話收屋， 得個講字」、「咪又係得個樣」、「唔掉死人都唔做嘢㗎啦」。

房屋署表示，對近日在健明邨發生的高空擲物事件極度關注，除派員到場調查，辦事處亦採取多項跟進措施，包括安裝高空監察系統、張貼橫額和告示、加強保安重點巡查、安排特別行動隊作實地監察、派發信件呼籲租戶切勿高空擲物等。辦事處透過高空監察系統分別於本年11月13日及16日成功確定明星樓一租戶高空擲物，房屋署已按屋邨管理扣分制（扣分制）向其扣滿16分，並向該租戶發出《遷出通知書》終止租約，該租戶須於2023年12月31日或之前，將單位交回房屋署。租戶可在不遲於《遷出通知書》發出日期後起計15天內向上訴委員會（房屋）提出上訴。本署會繼續密切監察該租戶的情況，如有需要會轉介警方協助。

在現行扣分制下，公屋租戶高空擲物會被扣分。如在兩年內的有效分數累計達16分，可被終止租約。如果違規情況嚴重，房屋委員會可直接終止租約，而無需等扣滿16分。高空擲物屬違法行為，可被檢控，一經定罪可被罰款10,000元及監禁6個月。房屋署藉此向租戶呼籲，高空擲物的後果嚴重，為己為人，切勿以身試法。

（Facebook群組「將軍澳主場」、《東張西望》）