元朗扒房只收現金　港女唔夠錢去提款　斥職員凶神惡煞：似想打我

今時今日仍有不少餐廳只收現金，食客只能真金白銀找數。有港女在網上大呻，最近前往一間從未幫襯過的懷舊扒房，正想用信用卡埋單時，才發現餐廳只收現金，連八達通機都沒有，偏偏她沒有足夠現金找數，打算放下手機和手袋以作「抵押」，去櫃員機提款，詢問女職員可以將袋放在哪兒，港女形容對方回答時「態度奇差」，待她折返埋單時，覺得一位男職員「凶神惡煞咁望住我，好似想行埋嚟打我咁」，港女即場表示自己並非食「霸王餐」，而且不會再幫襯。

網民紛紛表示「好多茶仔都只收現金，普通餐廳服務係咁上下，就係無服務，你睇得自己太重，睇開啲啦」、「你『覺得』同『假設』同『幻想』好多嘢」。



樓主獨自前往元朗有一間懷舊扒房用膳。（《花樣年華》電影劇照）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」用了大約1200字交代事件，由於想「食個快飯」然後買餸，聽聞元朗有一間懷舊扒房食物質素一般，但勝在上餐快，所以即使從來沒有幫襯，但都入去用膳。

樓主形容味道一般，正想用信用卡埋單時，才知道扒房只收現金，「真係唔知道呢間歷史悠久嘅餐廳，連最基本嘅八達通都無，習慣食嘢嘅地方都有八達通或餐廳可用信用卡」，唯有向收銀女職員說聲「唔好意思，𠵱家去㩒」，打算放下手袋和手機，高速跑去櫃員機提款，詢問對方可以將袋放在何處，樓主形容對方「語氣唔係幾好…就話咁放低囉，態度奇差」。

樓主稱遭男職員凶神惡煞怒睥。（《花樣年華》電影截圖）

直到她快速提款折返找數時，「全間餐廳嘅阿姐同阿叔就用啲好奇怪嘅眼光望住我，然後喺我後面有個高高瘦瘦嘅男人凶神惡煞咁望住我，好似想行埋嚟打我咁」。樓主形容當時感到害怕，收銀阿姐叫同事走開，「之後個凶神惡煞嘅高瘦男人就行開咗少少，但啲眼神都唔係友善」。樓主驚到向收銀阿姐表示「佢做咩喺咁睥實我？以為我食嘢唔俾錢呀？」，隨後再指自己第一次幫襯，不知道只收現金，「到我出門口嘅時候，我話下次都唔會再幫襯」。

網民紛紛表示「佢惡係佢問題，但講到冇帶現金就唔係自己責任咁，明明冇帶錢重要賴返人哋唔收卡就係人哋錯，咁你都要好好反省一下」、「好多茶仔都只收現金，普通餐廳服務係咁上下，就係無服務，你睇得自己太重，睇開啲啦」、「你『覺得』同『假設』同『幻想』好多嘢」、「幾句表達到嘅嘢，寫咁大篇文，食嘢帶唔夠錢，所以被餐廳X面」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）