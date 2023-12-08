姑奶屢闖女兒房！兼做1事勁離譜　夫憂傷姊弟情拒發聲　網民建議…

住同一屋簷下，即使是家人都要尊重彼此隱私！台灣有人妻大呻，自從接奶奶到家同住後，姑奶便把她家當成「娘家」，多次闖進女兒房間睡覺，甚至拿女兒衣服穿。即使鎖上房門，姑奶還是會要求有保管鑰匙的奶奶替她開門，後來於房間加裝監視器以及嘗試換電子鎖，對方竟請開鎖人員替她開門，故斥「真的很氣死人」。許多網民批評姑奶無禮舉動，「這是寄人籬下的感覺？」、「真的很沒教養」；亦質疑「給婆婆大門鑰匙就算了，房間鑰匙不用給吧」，並建議樓主應轉用人臉識別系統。



台灣有人妻控訴姑奶經常闖進女房間睡覺，又偷拿對方衣服穿，怒斥「氣死人」。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，指所住單位是她和丈夫合資購入，乃念奶奶沒有人照顧，所以便接對方到家同住，但亦從此變成姑奶的娘家般。她指，姑奶很愛回「娘家」，為此已經特地給奶奶以及姑奶準備一間房間，不料她有自己房間不睡，卻隔三差五趁樓主女兒（侄女）不在家時，跑去其房間睡覺，還拿對方衣服穿身上。

人妻表示女兒房間有上鎖，但因奶奶有鑰匙，姑奶會以拿東西為由要求奶奶開門，不滿斥：「那是女兒房間，可以不要妳想開就開嗎？女兒也長大了，需要隱私權啊，到底懂不懂尊重，真的很氣死人」。雖曾向丈夫反映，但對方憂傷及姊弟情，所以沒有發聲，可這樣情況持續長達兩年，樓主忍無可忍終於在房間裝設監視器，又曾嘗試換電子鎖，但對方還是會請開鎖人員到家替她開門，更「惡人先告狀」質問：「裝監視器幹嘛？要監視我是不是。」

樓主於女兒房間加裝攝影機，竟被反問「裝監視器幹嘛？要監視我是不是」。（《BB來了》劇照）

網民批評姑奶不會尊重他人，「這是寄人籬下的感覺？」、「真的很沒教養」、「回來沒關係，但是要懂得尊重」、「作為姑姑 ，都沒有一點長輩樣，丟臉不」、「未經過他人同意，私自拿取也可以算偷竊吧」；有人妻分享同樣無奈經歷，「我老公的哥哥到我房間偷錢，我婆婆也罵我『為什麼不鎖門？』，這是鎖不鎖門的問題嗎？鎖只能防君子，防不了小人！」。

有留言直指樓主丈夫「辦事不力」，「跟妳女兒說啊，如果她不願意，讓她去跟姑姑說會比較好」、「豬（豬隊友，即是樓主丈夫）的問題比較嚴重，要他不解決就淨身出戶」、「換鎖不如換老公」、「為了女兒一定要硬起來」；並建議樓主可以採納以下方法，「給大門鑰匙就算了，房間鑰匙不用給吧，很奇怪欸」，或於房門加設人臉識別系統，「對臉型開門，設定誰封鎖禁止開門」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）