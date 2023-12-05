雙屍命案！夫婦被割頸陳屍浴室　無打鬥痕跡　1證據疑夫先殺妻

台北發生夫婦雙屍命案，一對年輕夫婦住在奶奶樓上，但2人在早餐及午餐時間都沒有下樓，奶奶覺得奇怪，想不到查看時卻驚見夫婦同倒臥在浴室內，全身是血，於是急忙報警。警方到場發現2人明顯已死去一段時間，而身旁有1柄𠝹刀，警方發現2人均喉嚨被割，但調查後發現無其他人進入過單位，排除他殺可能。經進一步分析後，相信妻子的傷勢與其慣用手不符，疑似是先遭丈夫殺害。據家屬透露夫婦近期受精神困擾，疑久病厭世輕生，死亡原因仍有待進一步調查。



台北一對夫婦倒斃在浴室，而身旁有把𠝹刀，被發現時已死去一段時間。 （示意圖，GettyImages）

綜合台灣媒體報道，死者夫婦為31歲藍姓男子與同齡的陳姓妻子，他們居於新北市汐止區忠三街一單位，藍母與丈夫則住在兒媳的樓下單位。

事發於12月3日，當天下午住在樓下的藍母發現兒媳於早餐及午餐時間都沒有下樓，覺得奇怪，於是上樓查看。她進入單位後，在浴室發現兒媳倒卧地上血泊中，而身旁有把𠝹刀，藍母嚇得立即報警。當地派出所獲報與救護人員趕抵現場，發現夫妻喉嚨被割破已死亡，肢體已明顯僵硬，推測死去一段時間。

惟因妻子頸上的致命傷，與其慣用手角度方向不相符，相信傷勢不是自己造成，從目前種種證據推斷，疑似是丈夫先動手殺妻。（示意圖，GettyImages）

藍父表示，事發前2天睡覺前還看到兒子與媳婦在念經，沒想到會發生這種事情，而整晚也沒有傳來爭執聲或可疑聲響。家人指夫婦長期身心狀況不穩定，也有相關就診紀錄，但他們沒有糾紛或金錢感情問題，疑久病厭世而輕生。

警方立即封鎖現場採，認為案發前無外人進入單位，屋內沒有打鬥痕跡，排除被其他人殺害的可能性。惟因妻子頸上的致命傷，與其慣用手角度方向不相符，相信傷勢不是自己造成，從目前種種證據推斷，疑似是丈夫先動手殺妻再自殘，惟確切死因仍有待調查。