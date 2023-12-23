屬龍/蛇/馬/羊2024年蘇民峰運程｜屬龍/馬易見血、屬蛇事業有阻滯

【蘇民峰／2024龍年／十二生肖／龍年運程／龍蛇馬羊】2023年快將過去，是時候展望未來，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《二O二四龍年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬龍、屬蛇、屬馬、屬羊人士的來年運程。



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屬龍生肖運程運勢2024 - 犯太歲

屬肖屬龍人士在龍年將會犯太歲，蘇師傅表示，屬龍人士容易有悲觀負面情緒，最緊要紓緩情緒，切勿鑽牛角尖，「尤其是農曆3月犯太歲月，適合外遊散心」。春夏天出世（3月6日至8月8日）人士適合去西北方，至於秋冬天出世人士，東南方有利。

屬龍健康2024

屬龍人士龍年腸胃比較差，特別是農曆3月、6月、9月和12月都要留意，「生冷嘢、煎炸嘢少食為妙」。因有凶星「劍鋒」和「伏屍」，代表容易受金屬所傷，甚至見血，但可以在農曆3月和9月捐血洗牙化解。

屬龍運氣2024

運氣方面，主要受到犯太歲影響，完全沒有吉星，所以運氣排第12。

屬龍事業2024

但整體而言比較平穩，加上龍年是帶水一年，對春夏天出世人士有利，如果過去2年工作不如意，因而萌生轉工念頭，2024年是短期內唯一可以轉工的一年。至於秋冬天出世人士，如果並非太急，2025年之後才大舉進攻都未算遲。

屬龍的台灣藝人范瑋琪在龍年犯太歲。（范瑋琪IG圖片）

屬蛇生肖運程運勢2024 — 天喜桃花年

屬蛇感情2024

屬蛇人士在龍年運程不錯，是天喜桃花年，桃花排第2，但感情方面會有煩惱，覺得孤獨，心情並不開朗。

屬蛇事業2024

有桃花代表交際應酬有利，無論你是結婚定單身，對事業人緣都有幫助，「財運排第4」，加上太陽星，意即有男貴人之助，「如果上司、拍檔和下屬是男性，都特別容易有幫助」。今年整體運程平穩。

至於凶星，受到晦氣星影響，蘇師傅形容「比較容易被人（食）雞糊或截爆棚」，即使事情一早談好，都容易「甩拖」。對從事保險、地產、工程生意的人士而言，需要跟緊工作，加上有劫煞星，蘇師傅提醒「千祈切勿借錢擔保，借錢最多冇得還，擔保就能力以外的事，恐防上身」，天空計劃容易成空，所以適宜見一步行一步，解決眼前問題才容易成功。

屬蛇人士喜迎桃花年，對事業人緣都有幫助。囻為藝人Ivy So蘇雅琳。（Ivy So IG圖片）

屬馬生肖運程運勢2024

蘇師傅表示，屬馬人士在龍年沒有犯太歲和沖太歲，「桃花排第7，運氣排第8，屬於一個比較平穩的生肖」。

屬馬吉星/運氣2024

吉星方面有「八座」，有利地位提升；天解解神有助逢凶化吉。春夏天出世的人士運氣較好，至於秋冬天出世，可能去到2025年才有運氣，所以不適宜輕舉妄動。

屬馬凶星健康2024

凶星不多，當中「血刃」星代表手腳容易有損傷，但並非嚴重傷害，最多皮肉之傷。而且屬馬人士容易發脾氣，唯有增加自己忍耐力。

屬馬事業人緣2024

無論人緣或事業，蘇師傅形容屬馬生肖屬於中游，如果覺得浮浮沉沉、未有突破，就符合運程。

屬馬人士受到吉星影響，地位可望提升。圖為藝人阿Day許軼。（資料圖片）

屬羊生肖運程運勢2024 - 沒有犯太歲

由於「三刑六沖」，其他人以為屬羊人士龍年犯太歲，但蘇師傅強調三刑六沖並非每隔三年都犯太歲，所以屬羊人士龍年年並非犯太歲。總括而言，排名並非太好，「桃花排第9，運氣排第10」，但只是代表其他人「好過你少少」

屬羊健康2024

龍年流行腸胃疾病，如果屬羊人士在農曆3年、6月、9月或12月，1時至3時、7時至9時，不論日夜，只要出世月份和時間全部吻合，特別容易有腸胃問題。但如果只是屬羊，就「少少小心就得㗎」。

屬羊事業

吉星方面有太陰星，代表有女貴人相助，無論女上司、女拍檔或女下屬，都會有幫助，至於凶星，只有囚獄星，但都是普通的是非星。將來可能比較辛苦，但工作量大代表「都有少少着數」。

屬羊人士會有女貴人相助。圖為十優港姐麥明詩。（麥明詩IG圖片）

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

（蘇民峰授權）