蘇民峰2024龍年運程｜十二生肖整體運勢 姜濤是非多？MC桃花旺？

蘇民峰2024十二生肖運程｜本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《二O二四龍年運程》，近日更有英文版本，而他早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢，到底哪個生肖在龍年最有財運？哪個生肖桃花旺？如果犯太歲又如何化解？蘇民峰師傅逐個生肖解答，逢凶化吉無難度。



屬龍運程運勢2024 - 犯太歲

屬肖屬龍人士在龍年將會犯太歲，蘇師傅表示，屬龍人士容易有悲觀負面情緒，最緊要紓緩情緒，切勿鑽牛角尖，「尤其是農曆3月犯太歲月，適合外遊散心」。春夏天出世（3月6日至8月8日）人士適合去西北方，至於秋冬天出世人士，東南方有利。屬龍人士龍年腸胃比較差，特別是農曆3月、6月、9月和12月都要留意，「生冷嘢、煎炸嘢少食為妙」。

運氣方面，主要受到犯太歲影響，完全沒有吉星，所以運氣排第12，但整體而言比較平穩，加上龍年是帶水一年，對春夏天出世人士有利，如果過去2年工作不如意，因而萌生轉工念頭，2024年是短期內唯一可以轉工的一年。至於秋冬天出世人士，如果並非太急，2025年之後才大舉進攻都未算遲。

凶星方面，就有「劍鋒」和「伏屍」，代表容易受金屬所傷，甚至見血，但可以在農曆3月和9月捐血洗牙化解。

屬蛇運程運勢2024

藝人︰Ivy So蘇雅琳

屬蛇人士在龍年運程不錯，春夏天出世的人會更好，整體喜迎桃花年，代表交際應酬有利，對事業人緣都有幫助，「財運排第4，桃花排第2」，加上有天喜桃花星和太陽星，意即有男貴人相助，「如果上司、拍檔和下屬是男性，都特別容易有幫助」。

至於凶星，受到晦氣星影響，蘇師傅形容「比較容易被人（食）雞糊或截爆棚」，即使事情一早談好，都容易「甩拖」。對從事保險、地產、工程生意的人士而言，需要跟緊工作，加上有劫煞星，蘇師傅提醒「千祈切勿借錢擔保，借錢最多冇得還，擔保就能力以外的事，恐防上身」，天空星亦導致計劃容易成空，所以適宜見一步行一步，解決眼前問題才容易成功。感情方面會有煩惱，覺得孤獨，心情並不開朗。

屬馬人士受到吉星影響，地位可望提升。圖為藝人阿Day許軼。（資料圖片）

屬馬運程運勢2024

藝人︰Day 許軼

蘇師傅表示，屬馬人士沒有犯太歲和沖太歲，「桃花排第7，運氣排第8，屬於一個比較平穩的生肖」，吉星方面有八座星，有利地位提升，逢凶化吉，凶星不多，當中血刃星代表手腳容易有損傷，但並非嚴重傷害，最多皮肉之傷。而且屬馬人士容易發脾氣，唯有增加自己忍耐力。

無論人緣或事業，蘇師傅形容屬馬生肖屬於中游，如果覺得浮浮沉沉、未有突破，就符合運程。春夏天出世的人士運氣較好，至於秋冬天出世，可能去到2025年才有運氣，所以不適宜輕舉妄動。

屬羊人士會有女貴人相助。圖為十優港姐麥明詩。（麥明詩IG圖片）

屬羊運程運勢2024

藝人︰麥明詩

由於「三刑六沖」，其他人以為屬羊人士明年犯太歲，但蘇師傅強調三刑六沖並非每隔三年都犯太歲，所以屬羊人士明年並非犯太歲，明年流行腸胃疾病，如果屬羊人士在農曆3年、6月、9月或12月，1時至3時、7時至9冒，不論日夜，只要出世月份和時間全部吻合，特別容易有腸胃問題，但如果只是屬羊，就「少少小心就得㗎」。

吉星方面有太陰星，代表有女貴人相助，無論女上司、女拍檔或女下屬，都會有幫助，至於凶星，只有囚獄星，但都是普通的是非星，總括而言，排名並非太好，「桃花排第9，運氣排第10」，但只是代表其他人「好過你少少」，將來可能比較辛苦，但工作量大代表「都有少少着數」。

拍攝《Blue Monkey》MV的Anson Kong江𤒹生生肖屬猴。圖為MIRROR成員Anson Kong江𤒹生。（資料圖片）

屬猴運程運勢2024

藝人︰Anson Kong江𤒹生

屬猴人士和屬龍一樣犯太歲，但會有遠方貴人輔助，桃花方面，可能會有遠方暗戀對象，例如可能在外地旅行見到心儀對象，但由於並非桃花年，所以機會不大，運氣排第7，屬於中游生肖。

吉凶星方面，三台星有利地位提升，但屬猴人士在12生肖中有最多凶星，容易人事不和，而且背後是非多，名副其實「明槍易擋暗箭難防」，但可以用風水搭救，屬猴人士桃花運面向正東方，可以在工作地方東面位置擺一杯水，中宮擺放粉紅色物件化解爭執。

運氣方面，秋冬天出世人士2026和2027年運程較好，反而在龍年不易輕舉妄動，春夏天出世的人，若過去2年工作並不如意，可以在龍年嘗試轉工，如果不轉，就要等到2028年。

屬雞人士龍年可能有霧水桃花。圖為MIRROR成員Ian 陳卓賢。（資料圖片/陳順禎攝）

屬雞運程運勢2024

藝人︰Ian 陳卓賢

由於屬雞人士2023年沖太歲，容易被金屬所傷，沖太歲延續到新曆4月5日，即是清明節之後才會完結，換言之，屬雞人士在明年春天並非穩定，但當沖太歲完結後，屬雞人士太歲相合，所以不但人緣好，而且各樣事情變得比較穩定，除了逢凶化吉之外，雖然貴人力量不大，但都總算有貴人相助。

凶星方面有咸池，代表感情易生煩惱，可能有霧水桃花，即是一早相識人士突然交往，如果一直保持關係，就會變成真桃花，但對已婚人士而言，代表有三角關係，需要特別留意。另外，屬雞人士可能會有小疾病和小破財。

屬狗人士龍年動盪多變。圖為藝人古天樂。（資料圖片／陳順禎攝）

屬狗運程運勢2024

藝人︰古天樂

屬狗人士由於沖太歲，代表動盪多變，有遷移、外出、變化之象，包括感情、住屋或事業上變改。

2024年踏入九運，九運沒有衰屋，住屋變化即是搬屋，所以毋須特別留意。至於事業變化，2024年是水火互換年，春夏出生人士想有改變，短期內可以稍為轉變，但秋冬出生人士，轉了之後，短期內會稍有不如意，到了2025至2027年較好。

感情方面，屬狗人士雖然桃花排第11，但未必一面倒欠佳，可能會有結婚、分手或添丁等變化，事業運受到沖太歲影響而排第11，每逢沖太歲的生肖必有大耗星跟隨，但可以買實物化解破財，如打算搬屋、結婚或添丁，花費一筆錢是正常行為，否則可主動用錢或買實物，以化解大耗破財之象另外，屬狗人士腸胃都比較差，農曆3月、6月、9月和12月不利腸胃，所以要特別留意飲食。

屬豬人士撞正紅鸞桃花年。圖為MIRROR成員Anson Lo 盧瀚霆。（資料圖片/梁碧玲攝）

屬豬運程運勢2024

藝人︰Anson Lo 盧瀚霆

對於屬豬人士，蘇師傅連說3聲「恭喜」，撞正紅鸞桃花年，單身人士容易認識在感情上可以發展的人，如果多年拍拖人士更有婚嫁機會，已婚人士有利應酬、人緣好，有助事業。

吉星有龍德星、紫微星和紅鸞星，屬豬人士桃花排第1，財運排第3，屬於中上生肖，凶星有亡神星，代表容易遺失個人物件，例如銀包、鎖匙和手提電話等，天官符只是普通是非星，在吉星面前無法發揮作用。

2024年是帶水年，對春夏出生人士稍為有利，如果過去2年工作並不如意，2024年短期內可以作出轉變，否則就要等到2028年才有機會，秋冬出世人士如果可以不作出轉變，不妨暫時擱置，等到2025至2027年才轉，就會比較好。

屬鼠人士例如藝人MC張天賦，其桃花運在12生肖中排第4。（張天賦IG圖片）

屬鼠運程運勢2024

藝人︰MC張天賦

對於屬鼠人士而言，龍年是太歲相合年，代表穩定和人緣好，各樣事情順利，桃花排第4，運氣排第6，屬於中游生肖，2023年是屬鼠人士的桃花年，如果當時正在交往，去到2024年都能發展順利，感情穩定，已婚人士感情再進一步，但如果2023年感情一片空白，2024年春天可以繼續努力。

吉星有金匱星和將星，代表賺錢容易聚財，權力提升，但和地位提升不同，可能要管理的事務增多，工作量大增，但實則職位未必有變。

凶星有飛刃，屬於普通損傷，白虎星並非厲害小人星，由於2024年是帶水年，秋冬出世人士宜守不宜攻，如果2023年轉了工，2024年則不用再轉，下一個好時機是2025年至2027年。至於春夏出生人士，短期內2024年是唯一可以轉工的一年，如果未能轉，就要等到2028年秋天。

屬牛人士在龍年要注意腸胃問題。圖為藝人周秀娜。（吳子生攝）

屬牛運程運勢2024

藝人︰周秀娜

蘇師傅形容屬牛人士來年運程「麻麻地」，但強調沒有犯太歲，但和屬龍、羊和狗一樣，注意腸胃問題，特別在農曆3月、6月、9月和12月。

吉星方面，福德是普通貴人星，有貴人好過有小人，另有吉星天德有助逢凶化吉。凶星有卷舌星，代表容易面對面和人吵架，而且有陰煞，代表有女小人，所以要提防女性，秋冬出生的人運勢趨向轉慢，等到2025年至2027年才會有改善。

2024年是帶水年，春夏天出生人士運程較佳，若過去2年工作不太如意而想轉工，可在短期內成事，否則天要等到2028年秋天。

藝人楊千嬅等屬虎人士在龍年財運排行第1，但受到凶星影響，所以容易哭泣。（資料圖片/陳順禎攝）

屬虎運程運勢2024

藝人︰楊千嬅

對於屬虎人士，龍年是驛馬年，有遷移外出變化之象，所以旅行、出差或搬屋的機會比較多，凶星有天空星，代表心情不佳，容易哭泣，但都是普通凶星，影響不大。

蘇師傅形容屬虎人士「財運不錯」，排行第1，所以可以積極賺錢，特別是做生意的商人，就有幫助，屬虎人士桃花排第6，最多容易出現暗戀對象。

MIRROR成員姜濤屬兔，在龍年感情上是非較多。（葉志明攝）

屬兔運程運勢2024

藝人︰姜濤

屬兔人士2023年犯太歲，犯到農曆2月，容易有悲觀負面情緒，但可以去旅行化解，春夏出世人適宜去西北方，秋冬出世人士可以去東南方，如果去不到，就要提醒自己正面，去到龍年，屬兔人士太歲相穿，雖然只是輕微影響，但要特別留意農曆2月和3月，小心有腸胃和皮膚問題，同時感情上是非較多。

屬兔人士財運和屬虎人士相無幾，但由於受到太歲相穿影響，所以排名第2，收入不穩定人士可以積極進取，春夏出生人士過去2年運程一般，踏入新一年會比去年好，即使秋冬出生的人，在龍年運氣一般，但因處於財運年，可看高一線，事業都會有進展。

吉星有陌越星，有利地位提升，凶星有病符星，需要留意在春天遇到的小毛病，屬兔人士桃花排第10，若因犯太歲而分手，短期內都不會有桃花，唯有提醒自己思想正面，已婚人可以計劃添丁。

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

（蘇民峰）