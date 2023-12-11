整容醫生高顏值爆紅　多人掛號為見面　網民：男人也吸引到了！

內地北京一名整形醫生最近引起網民熱議，全因其出眾樣貌，更被網民稱為「顏值天花板」。亦有不少人慕名去醫院掛號看醫生，為求目睹真人一面，最終院方亦回應，表示鄒姓醫師確實在院內工作，關於其詳細情況，以官網上介紹的為準。



網民發現鄒醫生的外貌堪稱醫院內第一名，而且才智兼備。（八大處整形醫生鄒翀＠微博相片）

據內地媒體報道，該醫生姓鄒翀，有網民發現他的外貌堪稱醫院內第一名，而且才智兼備。鄒醫生當年以協和第一名的成績考入北京協和醫學院研究生，另外在北京協和醫學院整形外科醫院攻讀博士學位期間，獲得包括國家獎學金、協和優秀研究生和北京市優秀畢業生等榮譽。他之後從事整形臨床工作10多年，擅長眼部綜合整形、臉部年輕化等。

而鄒醫生亦不時在微博上載個人照，獲不少網民大讚五官立體，皮膚白皙，是男神級的樣貌。同時可見他平常生活多采多姿，又會騎馬、駕駛電單車。有男網民直言「連男人也被吸引到了」。

鄒醫生在網上爆紅後，不少人亦特意到醫院排隊掛號，為求見他真人一面。而中國醫學科學院整形外科醫院辦公室回應，鄒醫生確實在院內任職，關於他的詳細情況，官網相關介紹為準，至於個人帳號，醫院不會干涉和回答。此外，院方也提醒，看診有多個線上掛號途徑，只需預約掛號即可。

（微博、上游新聞）