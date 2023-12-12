外母枱上曬香菇　台男驚見「乾屍」藏身其中　烏龍真相惹網民爆笑

香菇經過日曬後，不但具營養價值，其獨特的香氣更為菜式添色不少。最近台灣有男子發文分享，表示外母早前在家中的桌上曬香菇，全屋都充滿着菇香，但他定睛一看，才驚覺在一片香菇中，竟有1隻看似是小動物的「乾屍」。不少網民看後直呼「好恐怖」，也有眼利的網民一眼看穿，認為所謂「乾屍」只是模型玩具，而樓主後來亦留言透露真相，指原來是他的女兒玩耍後，將山豬模型亂放在桌上，讓他大嚇一跳，笑言「正準備打小孩」。



1名台男在網上發文，稱外母日前在家中曬香菇，但他仔細一看，才驚覺在一片香菇中，竟有1隻看似是小動物的「乾屍」。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「爆廢1公社」發文，表示外母早前在家中曬一大堆香菇，它們均勻地灑落在整個桌面，「滿室的菇香，在眼前無止盡的蔓延，腦中浮現香菇雞的海浪」，惟他的目光突然被「一處角落」所吸引，他竟發現在一片香菇中，竟藏有一疑似小動物的乾屍，讓他當場驚呼「嘩X！香菇裡面有乾屍！」。他在帖文亦開玩笑指，「這下好了！雞不用買了！直接送肉來了！」。

帖文引來大批網民討論，部份網民直言「嚇死」，稱桌上的不明物在乍看之下的確很可怕，留言稱「嚇鼠，我最近好多料理鼠王殞落？」、「這我不行」、「還以為是真的老鼠乾……」、「我還以為是老鼠勒」；不過很多眼利的網民指出其實只是模型玩具，「這也看起來像玩具太假了吧！」、「塑膠乾屍 肚子還有開模線」、「買香菇送玩具山豬」、「我想說為什麼這隻老鼠像豬 烘乾完會像豬嗎」。

樓主其後則留言補充，原來是他「百厭」女兒將山豬模型亂放在桌上，導致外母在同一桌面上曬香菇時，才會讓玩具不小心「亂入」。