驚！餐廳「轉盤底有隻老鼠」店員懶理 網友：我哋食幾耐佢食幾耐
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
在外用餐時，餐點要美味之外，乾淨衛生的環境也十分重要。
日前一名網友分享她和家人到嘉義一間餐廳吃飯，不僅聞到超重的老鼠味，還看到老鼠亂竄、鑽牆，甚至躲在桌子轉盤下，與他們一起「進食」。
髒亂的環境讓她覺得超噁心。
點圖看原文全文及相關影片截圖：
+16
原PO在Dcard心情版發文表示，16日晚餐和家人一起訂了嘉義一間餐廳包廂，沒想到進去後就聞到濃濃老鼠味，剛坐下沒多久還看到一隻老鼠從桌底竄出來，鑽進牆壁的洞裡。
但告知店員後，店員只是一臉習以為常的樣子，也沒有向他們道歉。
用餐快結束時，原PO家人突然發現餐桌上的轉盤底下，出現老鼠的腳。她低頭往轉盤底下一看，居然看到有隻活生生的老鼠在下面吃東西。「我們吃多久牠就在底下吃多久，真的瞬間很反胃。」
【同場加映】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？（點圖放大瀏覽）：
+15
原PO在結帳時再次告訴店員這件事，但店員的反應依舊稀鬆平常，讓原PO直呼大開眼界：「這種用餐環境真的很不行，說不定餐盤碗盤也被老鼠爬過。」
貼文一出，不少網友也紛紛表示覺得好噁心，「轉盤下面也太髒了吧」、「轉盤下面也開了一圍」、「雖然多少聽說過廚房很難防老鼠，但這個真的太噁了」。
不過，也有許多人開玩笑稱老鼠為五星級大鼠（Ratatouille），「五星級大鼠被發現了」、「主廚出來試菜了」、「我猜這隻應該是五星級大鼠的哥哥肥王在用餐」。
【同場加映】英國男以動物屍體製成文具與擺設 「原隻老鼠筆袋」網民批噁心（點圖放大瀏覽）：
+18
紅隼一抓老鼠原地急速升空「眼神超絕望」網民：搭上死亡直昇機工廠捕獲「變種白老鼠」大過隻狗 網民揭真實身份：恐釀生態災難老鼠一個轉身避開捕鼠夾 下秒詐死玩轆地沙 網民懷疑另有原因陸男野生捕獲「豬鼻老鼠」真身竟是國家級保護動物 科研價值極高肥老鼠吃太飽「大肚腩卡住」鑽不回洞 爆笑羞恥現場惹路人圍觀比死老鼠更恐怖！台男煮公仔麵「天降異物」喊驚 網民卻批唔識貨
延伸閱讀：
逛超市見剖半西瓜出現多個「手指洞」 誇張行徑引網怒批：沒水準
外國人別批台！他指這2點是「台灣信仰」戳到就爆炸 網駁：哪這麼玻璃心
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】