驚！餐廳「轉盤底有隻老鼠」店員懶理　網友：我哋食幾耐佢食幾耐

在外用餐時，餐點要美味之外，乾淨衛生的環境也十分重要。



日前一名網友分享她和家人到嘉義一間餐廳吃飯，不僅聞到超重的老鼠味，還看到老鼠亂竄、鑽牆，甚至躲在桌子轉盤下，與他們一起「進食」。

髒亂的環境讓她覺得超噁心。

點圖看原文全文及相關影片截圖：

+ 16

原PO在Dcard心情版發文表示，16日晚餐和家人一起訂了嘉義一間餐廳包廂，沒想到進去後就聞到濃濃老鼠味，剛坐下沒多久還看到一隻老鼠從桌底竄出來，鑽進牆壁的洞裡。

但告知店員後，店員只是一臉習以為常的樣子，也沒有向他們道歉。

用餐快結束時，原PO家人突然發現餐桌上的轉盤底下，出現老鼠的腳。她低頭往轉盤底下一看，居然看到有隻活生生的老鼠在下面吃東西。「我們吃多久牠就在底下吃多久，真的瞬間很反胃。」

【同場加映】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？（點圖放大瀏覽）：

+ 15

原PO在結帳時再次告訴店員這件事，但店員的反應依舊稀鬆平常，讓原PO直呼大開眼界：「這種用餐環境真的很不行，說不定餐盤碗盤也被老鼠爬過。」

貼文一出，不少網友也紛紛表示覺得好噁心，「轉盤下面也太髒了吧」、「轉盤下面也開了一圍」、「雖然多少聽說過廚房很難防老鼠，但這個真的太噁了」。

不過，也有許多人開玩笑稱老鼠為五星級大鼠（Ratatouille），「五星級大鼠被發現了」、「主廚出來試菜了」、「我猜這隻應該是五星級大鼠的哥哥肥王在用餐」。

【同場加映】英國男以動物屍體製成文具與擺設 「原隻老鼠筆袋」網民批噁心（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

逛超市見剖半西瓜出現多個「手指洞」 誇張行徑引網怒批：沒水準

外國人別批台！他指這2點是「台灣信仰」戳到就爆炸 網駁：哪這麼玻璃心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】