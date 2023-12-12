衰仔偷家中15.5公斤金條變賣　買林寶堅尼送友巨款　阿媽嬲爆提告

近日，湖北武漢東湖新技術開發區人民法院審理了一宗案件，1名未成年男子偷走母親用作投資的31斤（約15.5公斤）金條，並請朋友幫忙變賣。在換取了565萬元（約618萬港元）後，少年給了朋友21萬元（約23萬港元）「好處費」，之後更買了輛林寶堅尼跑車及到好幾個奢侈品店瘋狂購物。母親發現後即時報警及向各店申請退款，同時控告兒子的朋友以取回該筆「好處費」。



湖北1名未成年男童偷走母親用作投資的31斤（約15.5公斤）金條，並請朋友幫忙變賣。（GettyImages）

綜合內媒報道，原告人劉女士從商多年，家境殷實，婚後與丈夫育有張姓兒子，他未成年。2022年1月，她留意到金價上漲，於是大手購入11根共重約15.5公斤的金條作投資用途，並存放於家中保險櫃中。不料，兒子看到了存放金條的經過，於是設法取到密碼並偷出金條。

兒子小張得手後，透過成年友人呂某幫助變賣金條，換得565萬元（約618萬港元），小張隨即給了呂某21萬元（約23萬港元）「好處費」。之後，小張拿着錢去買了輛林寶堅尼跑車及到好幾個奢侈品店大肆消費。

男童托朋友變賣金條後，買了輛林寶堅尼。（資料圖片）

劉女士發現金條不翼而飛後，起先還以為是有賊人入室盜竊，詢問小張後才得知實情竟是「家賊」所為。雖然事件令母子關係轉差，但劉女士不忍追究兒子法律責任，報警後在警方幫忙下與汽車經銷店及奢侈品店協商成功退款，取回大部份款項。但呂某認為該筆款項是小張自願所贈，他無義務歸還，只願還5萬元（約5.5萬港元）。

劉女士一氣之下，以「不當得利」為由將呂某告上法庭，要求他歸還餘款及案件受理費。由於小張為限制民事能力人，本來大額贈予就需要監護人同意，再者，小張實際上侵犯了母親劉女士的財產權，其贈予行為侵害了母親的合法權益，故呂某雖作為受贈人，但報酬並非通過合法勞動所得，理應返還。最終武漢東湖新技術開發區人民法院判定呂某需返還「不當得利」的16萬元（約17.5萬港元），並承擔案件受理費。

事件引起網民關注，不少人對劉女士家庭背景感到好奇，「這什麼家庭，得有點背景吧」、「家裏有金礦」、「先交代下金條來源吧」，也有人認為小張不懂行情「吃虧了」，「31斤才賣500多萬，折合每克350虧死了」。

（綜合）