80歲港伯沉迷按摩女　賣居屋$208萬疑被騙光　上《東張》變羅生門

是騙案還是有隱情？1名80歲姜姓老伯向《東張西望》求助，稱自己賣出黃大仙1個居屋單位套現208萬元，卻被1名34歲按摩女郎「小玉」騙光，2名兒子亦與他斷絕關係。然而《東張西望》找到「小玉」回應迎來大逆轉變「羅生門」，雙方更透過電話爆發「寒戰」式罵戰，揭開更多驚人內情。

事件引來網民熱議，認為難分誰對誰錯；也有網民認為2人都有問題，「唔抵可憐」。



1名80歲姜姓老伯向《東張西望》求助，稱自己賣出黃大仙1個居屋單位套現208萬元，卻被1名34歲按摩女郎「小玉」騙光。（節目截圖）

「小玉，呢筆錢係我生活養老金，希望你畀返啲錢我。」《東張西望》日前報道，80歲姜伯有2個兒子，本來兒子給他的家用加上政府「生果金」老人津貼等，每月有15,000元生活費，但之後兒子因為不滿意他常花錢找女人按摩，與他斷絕關係「閂水喉」，「主要使費係按摩，可能（兒子）知道我咁鍾意去搵女人按摩，咁走咗返去」。無辦法下，姜伯去年賣出黃大仙1個居屋單位，套現208萬元維持生活費用，

姜伯稱，2年前認識34歲按摩女郎「小玉」，「小玉」更以姑丈稱呼他狀甚親暱，而得知他賣樓套現獲得208萬元，「小玉」聲稱為免他揮霍花光，叫他分批把208萬存款放在她的保險箱，「佢（小玉）叫我分批將208萬拎出嚟，放喺佢屋企保險箱。佢幫我保管仲好，可以細水長流……我可能太方便，好容易使晒」。姜伯又說，本來去年8月開始，小玉幫他交屋租並每月給他6,000元生活費，但到今年10月全部停下，「我WhatsApp佢（小玉），5號畀我到家下，食粥水都唔夠啊，我1個仙都無……佢係1個見錢開眼嗰種。呢個女人真係，好難追啊嗰筆錢」。

80歲姜姓老伯向《東張西望》求助。（節目截圖）

小玉反駁稱被「屈」



不過《東張西望》翻查姜伯手機，未見2人對話內容訊息，未知是否被刪除。「小玉」回覆《東張西望》時則透露另1版本，指自己因賣人蔘粉認識姜伯，見姜伯1個人住無人照顧感到可憐，於是把姜伯當親人般照顧，「接觸咗之後先知道，佢同佢啲仔女已經斷絕關係。我真係當佢好似阿爺咁照顧佢。我完全無諗到，個心咁毒，咁樣過嚟反面，反咬我話我呃佢錢。佢直情屈我話佢有200萬擺我呢度。吓，我都唔知道你幾時有擺我呢度呢？」。

「小玉」回覆《東張西望》時透露另1版本。（節目截圖）

小玉承認多次陪同姜伯到銀行提款，稱第1次姜伯取走20萬元現金，當中7萬元是還款給她，其餘是還款給其他朋友和生活費，「每1次都係攞10萬，有2次係20萬。每1次我同佢去攞錢，佢攞5萬走，有5萬擺我呢度，跟住過幾日又過嚟攞，攞完無喇喎，又要去銀行攞錢。啲錢畀晒你用晒喇，我無辦法，我無錢喇，你都無錢袋喺我度，跟住佢就開始反面，佢就話『你唔畀錢我，我無錢買餸食飯。我年紀咁大，到時暈低我報警，我就同警察講，你呃我200萬養老金』」。小玉更反指姜伯不時透過電話與不同女性聯絡，內容相當露骨。

姜伯與小玉隔空對質爆「寒戰」式罵戰



雙方各執一詞變「羅生門」，《東張西望》於是透過電話讓姜伯與「小玉」隔空對質，內容如下：

小玉：姑丈（姜伯），你唔好咁樣亂講嘢，你最後係點樣請？你200萬……你賣樓係你自己賣嘅，支票係去咗銀行入嘅，攞錢我係每1次陪你去攞嘅，錢係攞咗用晒喇，而家你嚟屈我你擺200萬喺我度，你幾時擺200萬喺我度啊？

姜伯：啲錢攞咗係妳，妳拎返屋企無畀我喎。

小玉：幾時咁樣？如果有咁樣嘅話，會唔會咁樣做啊？你攞嗰啲錢，跟住從銀行攞出嚟攞10萬你就攞5萬走，過咗幾日你又問我攞，你攞咗啲錢你仲話完全唔記得，我唔知道你係唔記得，定扮嘢唔記得。你自己使去邊度，攞去畀邊個，你自己知道，唔好咁樣嚟屈我。你問下你自己個心，你問下你自己。你唔好嚟問我，你幾時有擺200萬喺我呢度啊？

姜伯：舊年囉。

小玉：我估唔到呢個老人家竟然可以咁樣做，居然可以毒到同啲仔斷絕關係，為咗出面啲女人，問佢啲仔攞錢去玩女人、去嫖、去叫啲女人上門按摩，問佢攞錢，邊個有咁多錢畀佢啊？你問下佢自己，就嚟100歲嘅人啊，可唔可以做到咁盡啊！咁過分啊！我對佢幾好啊！

姜伯舉起3隻手指發誓。（節目截圖）

這時姜伯舉起3隻手指發誓，強調「小玉，我從來都冇屈你，嗰200萬每次妳10萬、20萬、30萬咁將我筆錢攞晒出嚟，擺喺妳屋企嗰個保險箱裏面」。

問到為何不報警，姜伯稱曾報警但不獲受理，原因是他「自願」給予款項。節目最後，姜伯向小玉重申，「小玉，呢筆錢係我生活養老金，希望你畀返啲錢我」。

姜伯去年賣出黃大仙1個居屋單位，套現208萬元維持生活費用。（節目截圖）

網民：難分對錯



事件引來網民熱議，認為難分誰對誰錯，「寒戰式對罵」、「好難講誰對誰錯」、「點會將錢畀個30幾嘅女人保管，而唔係銀行保管？」、「唔抵可憐」、「一定有啲嘢隱瞞」、「呢個伯伯個人都好有問題，咪買個教訓囉」、「查銀行提存紀錄就一清二楚啦」。