終極馬路炸彈！女子衝紅燈仲全程望錯方向　司機及時煞車竟被反寸

亂過馬路累己累人！警方展開全港性大型行動票控行人亂過馬路，違者可被定額罰款款2,000元，日前有司機就上傳車cam片，指駕車駛過燈位時，有名女子全程望向左邊衝紅燈，他由右邊駛至千鈞一髮間及時響咹煞車，女子才「知驚」嚇到跳後。司機不滿批評對方是「終極馬路炸彈」，大呻「佢死咗我都要上身」。網民笑言該女子其實有睇車，可惜是「佢有睇，睇錯邊啫」、「算係咁㗎喇，識縮返入去」，有人留意到該女子後退後有駁嘴叫司機「開車啦你」，他說當時後尾有大條車龍，否則會下車理論。



粉衣女衝紅燈還疑似看錯來車方向。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

馬路如虎口，還要衝紅燈？司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，片段所見，事發地點位於西營盤般咸道與漢寧頓道交界處，司機駕車上斜駛近禮賢會堂出面的燈位時，有名穿粉色上衣的女子突然衝紅燈行出馬路，頭打則看向左方。幾乎撞上之際，司機及時煞車兼響咹，女子面露驚恐神精，馬上「彈回」安全島旁。樓主大叫「睇燈啦你」便踩油離開，有把女聲則回應稱：「開車啦。」

司機批評該女子：「真係唔使睇燈過馬路，口音係香港人，終極馬路炸彈。」他指平日駕車如非必要都避免響咹，「因為真係好嘈，不過嗰下真係自然反應」、「差啲有幾年見唔到我個女」、「佢死咗我都要上身。」

女子「望錯邊」衝紅燈逐格睇：

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網民批評女子亂過馬路，「呠得好!好鍾意佢跳紮嗰下嘅喜劇效果，好彩司機無事」、「睇燈使唔使教？」、「司機救咗佢一命」、「好彩呢個位通常都慢，唔係真係撞死佢」，有人笑言該女子態度算好，「算係咁㗎喇，識縮返入去，有啲理X你照過」、「我過馬路係兩邊都望，點知有冇黐線佬行逆線。」

由於女子過馬路時全程看左方，不少人懷疑她是內地人，因為內地是左軚車，「佢有睇，睇錯邊啫」、「佢望左邊，真有趣」。司機回應指「佢係香港人，片尾我cut咗，仲要駁咀」、「口音正統」，相信對方以為該條是來回線才會衝紅燈時看錯方向。有網民聽到影片尾段該女子疑似駁斥司機「開車啦你」，他笑指，「咁你都聽到，如果唔係後邊拉緊龍我會落車」。

為提高行人道路安全意識，警方11日起展開全港性大型行動，以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告，行人亂過馬路可被罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）