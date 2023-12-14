港女自幼住孤兒院　內地母借名輪公屋再迫走　要求協助「呃公屋」

為咗公屋，可以去到幾盡？有港女在討論區匿名發文，指港人父親和內地母親婚後誕下她，故一出世就有香港身份證，父親不幸離世後她入住孤兒院。母親在內地建立第二頭家之餘，利用其名額一起申請公屋獲批，卻安排內地丈夫及另一名女兒入住，繼續留她在孤兒院。港女成年後母親再要求她「分戶」排公屋，未料獲編配單位後母親趕走她，後來還要求港女協助申請在內地的同母異父幼女來港，更透露計劃「假離婚呃多一間公屋」。港女不忿指「（我）完全係佢呃公屋嘅一隻棋」，但種種原因難以擺脫對方，「（佢）係會喺社署大吵大鬧、發晒爛渣嘅人」，擔心反抗會影響她的正常生活。由於情節太離譜，許多網民建議她向房署舉報，別再被母親利用。



樓主母親多次利用港人女兒騙取公屋資源。（示意圖/資料圖片）

樓主在「Dcard討論區」匿名發文，表示母親是內地人，父親是香港人，所以她有香港身份證，隨後生父離世，由於母親在內地有另一名丈夫和女兒，所以樓主自小被安排住孤兒院。母親利用樓主名額申請公屋酌情獲批，甚至成為公屋單位戶主，但一直未前往孤兒院接走樓主，反而安排內地丈夫和女兒住入公屋單位。樓主小時候曾幻想可以和母親一起生活，但「一切嘅幻想都破滅咗，對佢好失望同開始憎佢」，18歲前和母親見面加上母女相處時間不足半年。

到了18歲，樓主離開宿舍被迫「回家」，母親即提出分戶，要她獨立申請一間1人公屋單位。樓主求之不得，完全不想和3名「陌生人」同住，但獲編配公屋單位時，母親立即趕走她，「要我搬走晒所有自己嘅嘢，完全冇考慮過我裝修咗未，就急急腳趕我走」，所有裝修費用和購買傢俬支出都是樓主支付，出自從事兼職所賺到的收入，母親「係一分錢都冇出過」。

想及再被母親利用，樓主大感心煩。（示意圖/Getty Images）

事後數個月內母親沒再聯絡樓主，她亦落得清靜，但當母親主動聯絡她時，竟要求利用其身份證，協助申請母親在內地生活的細女來港，同時母親打算「假離婚」，「目的係要呃多間公屋，畀大陸個細女」。

樓主明言不會協助，但母親表示會過來「了解」，樓主形容母親「係會喺社署大吵大鬧、發晒爛渣嘅人」，擔心對方影響其正常生活。她現時沒有經濟能力搬屋，又不想再被母親利用，形容自己「完全係佢呃公屋嘅一隻棋」。

網民紛紛留言呼籲「同房署舉報佢」、「可以自己一個住開展新生活就唔好理佢了」、「唔好被佢利用到」、「霸佔資源都算，利用港男都算，連女都利用」。

據房署資料，倘有公屋戶籍的離婚夫婦各自獲判1名或以上子女的管養權，或雙方均獲戶籍內1名或以上認可住客（如成年子女、父母、姻親等）選擇與其同住。如離婚雙方均符合下列條件，包括通過「全面經狀況審查」及「住宅物業權審查」，房署會考慮為雙方編配各自的公屋單位。離婚雙方亦可選擇以綠表資格（有效期一年）申請透過各項資助自置居所計劃置業。

（Dcard討論區）