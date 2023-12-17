澳洲媽見老翁發呆盯孩子　發帖警告：有戀童癖　結局反轉被鬧無恥

「先入為主」隨時傷害了無辜的人！澳洲1名媽媽日前在社交平台匿名發帖，表示在公園見到1名老翁「形跡可疑」地坐在公園長椅上盯着陌生的孩子看，於是她便拍下他的照片，並警告其他在場的媽媽們，其中1名媽媽更直接上前問老翁「是否戀童癖」。雖然老翁解釋自己只是在等外孫，但樓主並不相信，事後更發帖公開事件警告他人小心。而老翁的女兒也留意到帖文，她留言表示當日老翁只是在公園等她及小外孫，沒想到卻被誤會成戀童癖，心靈受創。不少網民批評樓主當面傷害了老人後又「網暴」他，紛紛要求樓主道歉。



澳洲1名老翁坐在公園長椅上等外孫，沒想到被公園中的媽媽們誤會是「戀童癖」。（示意圖，非當事人 / GettyImages）

該名來自澳洲的媽媽在社交平台Facebook的當地媽媽群組匿名發帖，表示日前下午她帶着自己其中一個孩子到Gymea某個公園玩耍，其間留意到1個戴着太陽眼鏡的老翁從灰色私家車座駕走下來。老翁沒有從公園正門進入，而是翻過圍欄後，徑直走到附近長椅上坐下，盯着公園的孩子們看了30分鐘。她留意到他身旁沒有伴侶又沒有孩子，於是便告訴了其他在場的家長指老翁看起來「很可疑」。其中1名媽媽直接走到老翁面前，問他是否「戀童癖」。老翁否認，並表示自己只是在等外孫。

不過樓主不相信老翁的說辭，並偷側拍下對方照片。她表示老翁不久後返回車旁，然後再次越過圍欄返回公園，並坐到另一排長椅上，手上拿着一串「彩虹手鏈」。樓主又表示，她和孩子在公園逗留了1個小時左右，其間她一直關注着老翁的狀況，發現他不曾與任何人通電話。她感到老翁「行為怪異」，故在帖文中提醒其他媽媽要高度提防有「可疑行為」的人。

樓主在社交平台發帖公開事件，嘗試提醒其他帶孩子到公園遊玩的家長要提高警覺，不過就引起網民批評。（Upsplash）

帖文引起廣泛討論，老翁的女兒亦終於留意到該帖文，並回應樓主稱幸好對方有發帖，因為當她帶着孩子到公園時，樓主已經離開，她根本無從說明父親被冤枉指責後的糟糕心理狀態。她先表示理解作為母親應該保持警惕，如果她發現異常也會特別關注，不過她不認同樓主的做法，並批評她不問因由就指責他人是「戀童癖」的行為離譜。她透露，「當我見到我爸爸時，他很痛苦，全身都在發抖」，又表示「你令到一位只是在等待家人的老人家感到不安及受傷害。你太無恥了！」

不少網民都擔心老翁的心理狀況，並留言斥責樓主自以為是的「好心提醒」，事實上是當面傷害完一個無辜的人再進行「網暴」，「你的行為太糟糕了！」、「你們用令人作嘔的指控傷害無辜的人」、「如果這就是對待男人的方式，我為我的兒子們感到憂心。你應該為自己感到羞恥」，也有人要求樓主出面道歉，不過她一直未有回覆。

（綜合）