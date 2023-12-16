中頭獎贏$2000萬！泰婦捐助村民5年花光　現種木薯日薪$67：幸福

幸運中到過千萬彩票頭獎後，卻選擇回歸務農生？泰國1名婦人5年前中了彩票頭獎獲9,000萬泰銖（約2,000萬港元），可是在短短5年間就統統花光，現時她在農場做臨時工種木薯，日薪僅300泰銖（約67港元），卻表示「生活在稻田裏是極其幸福的」。親戚透露該婦人熱心助人不求回報，獎金其中的一些用途包括幫村民修橋補路、在村落建設路燈等，無私精神令認識她的人都不禁說她「瘋狂」。獎金用完後，其實她也並不缺錢，因為亡夫為她及子孫留下了一筆遺產，但她卻想靠自己努力工作，賺錢給子孫讀書用，才會到農場工作。



泰國43歲婦人班雅賽在5年前中了彩票頭獎9,000萬泰銖獎金，之後用錢幫助村民改善生活卻不求回報，如今獎金已經用光。（網上圖片）

綜合外媒報道，泰國43歲婦人班雅賽（Wannalee Panyasai）於2018年11月1日買彩票幸運中得頭獎9,000萬泰銖（約2,000萬港元），本來餘生可盡享無憂的富貴生活，但她透露獎金已在這5年內全數花光。今年12月10日上午，有當地記者在烏隆府農沙縣發現班雅賽在木薯農場中工作，目前她作為臨時工種木薯，日薪300泰銖（約67港元）且包一頓午餐。

班雅賽表示農場主急需去南部，人手不夠，因此需要聘請臨時工，她便前來工作。班雅賽坦言務農工作艱辛，加上隨着年紀漸長，每日都做到汗流浹背，吃飯也是簡單鋪上蓆子坐在樹蔭下吃，但她可以忍受這一切。班雅賽沒有透露獎金的使費詳情，不過就表示雖然獎金已經全部花光，但她並不缺錢，因為已故的外籍丈夫在病逝前已經做好理財規劃，留下一大筆錢在銀行給子孫。只是她不想動用積蓄，而想靠自己勞動給子孫儲學費，讓他們有機會求學，學習理財規劃生活。

班雅賽的親戚指她生性善良大方，其前孫媳婦西蘇科特（Tasanee Sisukot）透露，班雅賽向來樂善好施，在中獎以前就已經樂於助人，中獎後更用獎金幫助村民改善生活，除了修橋補路外，村莊各處及通往農田的路上有什麼地方光線不足她都大方出資設置路燈，遇到有貧窮村民離世她又會出錢幫忙舉辦葬禮。班雅賽回饋社會而從不求回報，無私奉獻的精神令村民都不禁說她「瘋了」。

西蘇科特又認為班雅賽現在到農場做臨時工除了因為想靠自己勞力賺錢，還因為寂寞孤單，平時她一有空就會打電話與親戚聊天，有時候農場主說人手不夠時，班雅賽二話不說就來工作，領着和其他人一樣的時薪。

經歷過人生起落的班雅賽曾經發生過嚴重意外事故，她從火車上摔下來，傷勢嚴重，一度以為自己活不下去了，沒想到最終還是堅強地捱過來。班雅賽透露她是農民的女兒，不曾忘記過出身，她自幼就跟着家人農耕，曾做過砍甘蔗、除草、種稻收稻、種馬鈴薯、養水牛等，對於日曬雨淋的生活並不陌生，她甚至表示「生活在稻田裏是極其幸福的」，而她也一直記得父母曾對她說「如果你說你累了，你就累了；如果你說你不累，那你就不累」。她表示曾經出國見識過很多地方，但家鄉泰國是最漂亮的，「在這裏種什麼都有收獲」。

班雅賽無私奉獻的精神令村民都不禁說她「瘋了」。（網上圖片）

對於個人生活，班雅賽又開玩笑稱以前喜歡年輕男人，「現在我開始喜歡年長的男人了」。至於彩票，她仍不時會買，但少了很多，花費多在數千至數萬泰銖間，最近她就用幸福數字7買了彩票打算碰碰運氣。

（綜合）