摩天輪活春宮！男主角被嘲「3分鐘快槍俠」　醫生拆解：表現合格

台灣日前瘋傳1段3分鐘的摩天輪活春宮片，女主角在台中著名商場的摩天輪上性交引起爭議，當地警方指影片其實於去年底已流傳，該女子涉及妨害風化罪受查，她稱不認識拍片男主角，亦未曾上傳片段，調查後檢察官決定不起訴。商場則表示對事件不知情，指摩天輪範圍屬公共空間，提醒該對男女上傳影片會有違法之虞。



影片引來許多網民恥笑男主角是「3分鐘快槍俠」，台灣有泌尿科醫生發文解釋，考慮到現場情況等因素，其實男主角當時處於緊張環境，3分鐘不能稱之為快槍俠，並沒有早洩問題。



網傳有男女坐台中某商場的摩天輪時上演活春宮，台警證實影片去年底已流傳，女主角依妨害風化罪被調查，但檢察官最後無起訴。（影片截圖）

台媒報道，網傳影片顯示一對男女在台中某商場的摩天輪上演活春宮，1名穿牛仔外套的長髮女子和拍片男子坐摩天輪時，女子為男方口交，之後對着台中港方向性交，以雨傘遮擋其他車廂視線，影片未有打上馬賽克。

雖然片長3分鐘並非全為性交過程，而且影片是突然中斷，但許多網民仍恥笑男主角是「3分鐘快槍俠」。對此台灣泌尿科醫生蘇信豪在facebook解釋，「以此人挑戰刺激的行為來說，有3分鐘才射精算是及格了，且沒有困擾或挫折感，故不算是快槍俠」。

蘇信豪表示，據研究75%亞洲男性由插入到射精時間約為3至4分鐘，而野外性交屬緊張環境，在有壓力下要持續興奮並完成性交過程不容易，摩天輪轉一圈約12分鐘，故扣除一些遮擋、脫衣，實際時間更少，如他性交3分鐘射精已算達標。

台灣泌尿科醫生蘇信豪指，片中的男主角不算「快槍俠」。（fb截圖）

蘇醫生續指，以往醫學上對早洩定義眾多，過去從進入陰道1、3、5分鐘後射精算早洩的說法都有。而據最新《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-V）對早洩的嚴謹定義是，「當插入性活動開始，尚未想射狀況下，大約1分鐘內便射精」。而且此狀況持續6個月以上，並造成個人性生活困擾、挫折，或與伴侶出現溝通障礙等現象。如男性因持久力問題感愧疚，其實有行為治療、口服藥、噴劑及手術等方法改善，良好的性互動理想時間是30分鐘，並非只包括插入性行為，但提醒野外露出有妨礙風化之嫌，不建議嘗試。

影片在當地引起軒然大波，台警交代涉事影片去年底已流出，該女子依妨害風化罪被調查。消息指影片是去年底由民眾在國外網站發現並向台中警方舉報，該女子到案時，直認和不知名男子在摩天輪拍片，雙方不認識，也不知道被誰上傳到網絡，而片中男主角至今未緝捕歸案。台警提醒切勿公開場合拍攝此類影片，亦不應散布、播送、轉傳，以免觸犯散布猥褻影像罪。

涉事女子直認拍片，但不認識該名男子。（影片截圖）

台中地檢署表示，包括摩天輪及另1條在高美濕地拍攝影片，檢察官查看後認為，影片內容發生在摩天輪關門攀升時，現場沒有拍片者以外的民眾在場，當事人主觀上沒有供拍片者以外人士觀看的意圖，在今年2月已決定不起訴。而另1段涉事的高美濕地影片，因為拍攝地點在看台下方，同樣沒有其他民眾在場，故不起訴。

除瘋傳的摩天輪片外，包括高美濕地、梧棲漁港都是拍攝地點。摩天輪的商場公關日前回應事件，指對事件並不知情，摩天輪的車廂不算公共空間，在地上的工作人員難以管控，但摩天輪範圍屬公共場所，現場有許多遊客，包括小朋友，呼籲別進行違反善良風俗舉動。商場又提醒如這對男女將私密片上傳也有違法之虞。

台灣報道，雖然女方指不認識男主角，但該對男女在「老司機界」很有名。「老司機界」盛傳該對男女並非不認識，而應該是「付費拍攝」。

（綜合）