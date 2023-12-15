意外被奶奶悉過往情史！揭老公非初戀　人妻被叫「二手貨」勁侮辱

誰年輕沒有經歷幾個對象，才能遇到真命天子？台灣有人妻就大呻，指奶奶意外得悉其情史，發現兒子原來不是她的初戀，便開始稱呼她「二手貨」，因而感到不悅。不少女網民炮轟樓主奶奶，反諷對方「過期發霉貨」、「她連想做二手的機會都沒有」，又質疑「婆婆和公公是初戀嗎？」；有人更建議樓主可回嗆對方，「妳要回：『我可是搶手貨』」。



台灣有人妻被奶奶得知初戀並非其子後，便被對方稱呼為「二手貨」。（《BB來了》劇照）

該人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指奶奶自從知道她跟丈夫認識之前，曾經和其他男生交往後，便開始無禮地稱呼她為「二手貨」，深感不滿故於網上大吐苦水。

網民皆替樓主感不值，反罵奶奶「無可救藥的老三八」、「過期發霉貨」。（《BB來了》劇照）

網民紛紛為樓主抱不平，反斥奶奶「無可救藥的老三八」、「婆婆是什麼貨，過期發霉貨」、「她連想做二手的機會都沒有」、「那她是貨底出清品（清貨品）嗎？」、「外加有瑕疵的那種」、「她沒自覺是即將被銷毀的劣品嗎？」；並建議樓主可以這樣反擊，「回她：『總比妳這個老爛貨好！』」、「跟她說：『你看輕我了，我是12手貨』」、「妳要回：『我可是搶手貨』」。

又有人好奇詢問「他兒子之前有交過其他女朋友嗎？」、「可以當婆婆面問老公，看看老公交過幾個女朋友，就知道老公是幾手貨」、「婆婆和公公是初戀嗎？」。有留言分享曾遇樓主奶奶這般無禮的老人，可惜她卻對女兒感情懵然不知，「遇過某婆婆逢人就說自己女兒守身如玉，哪像有些人不知檢點，殊不知她自己女兒早就不是處女，而且還半夜跑去睡男友家，好笑的是所有親戚都知道，就婆婆不知道」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）