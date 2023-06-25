員工出糧畀錢老闆？獲工資後強塞$500給老闆　洗碗女工舉動有洋蔥

員工「出糧」給老闆真的是千古奇聞！廣東深圳一名燒烤店洗碗女工拿到工資後，突然從中拿出500元人民幣（約543港元，下同）硬塞回給老闆，稱好不容易找到工作，想感謝老闆收留。老闆指出，第一次遇到這樣的員工，當刻「腦袋懵了」，由於女工很倔強，他只能收下，待下月再發放。



廣東深圳一名燒烤店洗碗女工拿到工資後，突然從中拿出500元人民幣（約543港元）硬塞回給老闆。（「搜狐千里眼」微博影片截圖）

據《搜狐千里眼》報道，6月16日，深圳一間燒烤店老闆向員工發放工資，一名洗碗女工拿到現金工資後，坐在桌上點算，老闆站在一旁等待確認，女工點完後起身，突然從中拿出500元人民幣硬塞回給老闆，老闆一直退後拒絕，女工仍繼續想塞進其手中，整個過程被店內閉路電視錄下。

老闆表示，開店已有20多年，從未遇過這樣的員工，形容「我當時腦袋懵了」。他問道「阿姨這是什麼錢？我給你開的工資是對的呀，沒有多呀」，女工回答，「你拿着，你必須拿着」。

老闆不解地問，「我為什麼要拿你這個錢」，女工解釋舉動，「請老闆吃飯、請老闆喝水，剛來找工作不容易，幸好老闆收留」。老闆勉勵道「阿姨，你做事情做的很好，我打燈籠還找不着你這樣的工人呢」。

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由於女工繼續堅持硬塞，令老闆十分感動，「阿姨死活就是不要，必須要給我500塊錢，給我感動的呀，腦袋發懵」。老闆說，女工是四川人，「很犟很善良」，前前後後拉扯了10多分鐘後，拗不過下只好收下500元，打算留待下月再重新發放。

內地網民紛紛讚嘆女工為人敦厚樸實、知恩圖報，「阿姨知道感恩，老闆也比較善良，以後老闆對阿姨好點就可以了」、「阿姨要求的也就很簡單，在我最困難的你幫我了，我自然感恩你，就一種你來我往的做法」、「這阿姨一看就是年紀稍微大了那種，出來找工作肯定是碰過很多壁的，這個老闆肯定也沒有嫌棄她年紀大，阿姨也很珍惜這份工作」、「好人遇好人！真好！」、「淳樸到骨子裏的人」、「現在能懂知恩圖報的人其實很少了， 畢竟現在擺爛的還是挺多」。

（搜狐千里眼）