屯門街坊Cosplay超人搭輕鐵　女學生笑到見牙唔見眼　網民讚好正

「銀河唯一的秘密，天際最強人物……」屯門近日出現超人全身造型打扮的街坊，晚上乘搭輕鐵，為其他街坊帶來歡樂，即使有女學生強忍笑意，但嘴角最終失守，一邊笑，一邊玩手機；超人選了1個座位坐下，鄰座女子笑逐顏開，超人點頭示意。網民紛紛笑言「好正」、「辛苦晒超人，帶畀我哋歡樂」、「坐佢隔籬個妹豬笑得幾開心」、「呢個超人好可愛」。



街坊穿上全套超人托利加Cosplay，在屯門區輕鐵站上車。（facebook群組「真.屯門友」影片截圖）

樓主在facebook群組「真.屯門友」上載兩條影片，顯示本月15日晚上，有1位街坊穿上全套超人托利加Cosplay，開啟胸口和額頭能量燈，並在屯門區輕鐵站上車，可見他手持膠袋內有物品，相信他剛才一邊cosplay，一邊購物，現時準備回家。他一度站在1名陌生女學生旁邊，女學生本身玩手機，見到超人時最初呆了一呆，最後笑到「見牙唔見眼」，但沒有笑出聲。

第二條影片中，超人選了1個座位坐下，然後起身坐了另1個座位，鄰座女子同樣爆笑，超人點頭示意。

網民紛紛笑言「好正」、「辛苦晒超人，帶畀我哋歡樂」、「坐佢隔籬個妹豬笑得幾開心」、「呢個超人好可愛」、「屯門超人真係好好㗎，噚日夜晚原本呢個超人只不過係路過，跟住吸引咗人哋問可唔可以影相，結果就突然之間多咗好多小朋友一條龍排隊，不過香港人真係唔差，個個都自動波排隊，起碼企埋一邊又唔會阻住人」。

（facebook群組「真.屯門友」）