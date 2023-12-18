公屋豪裝！1人單位變2房1廳？仲有紅酒櫃片瘋傳　網民：不要作大

不少公屋住戶都把單位視作永久居所，不措工本裝修務求可住得舒服，甚至利用巧思靈活用盡每寸空間，而1至2人的公屋單位，真的可以變出2房1廳？網上討論區近日有影片瘋傳，片中男子聲稱為1個單人公屋單位完成裝修工程，從他介紹的內容來看，能夠間出2個獨立房間，客廳有沙發及流動電視架，而最浮誇的客廳設有紅酒櫃。此外，單位把廚房改成開放式，以變出更多實用空間。



不過，不少網民看過影片後都提出質疑，指1、2人單位的面積不可能這麼大，估計片大的單位起碼是3至5人的單位，亦有網民表示：「我就住一人單位，只有150呎，不要作大」。



片中男子稱單位是1至2人公屋，空間大得惹來網民質疑。（影片截圖）

有網民在網上的討論區發布影片及相片，題為「單人公屋如何做兩房一廳？豪裝1-2人單位用盡所有空間」，片中男子沒有透露單位屬於哪個屋邨，但指大家都很關心這個1、2人單位的裝修進度，如何可以變出2房1廳。男子表示剛完成裝修，工人清場竣工了，即時向大家展示成果。

男子由大門開始介紹，指單位大門換上電子密碼鎖，大門旁有C字型的入牆櫃，繼而男子便參觀２個獨立房間，都使用趟門來慳位，又有獨立燈制，其中一間的大床下面起了地台，增加儲物空間，加上天花裝上吊櫃，房間的空間看起來也十分實用。

至於客飯廳位置，亦有近2米的寬度，設有沙發及流動的電視架，而最誇浮的是牆身亦設有紅酒櫃，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。而廚房改成開放式，可放這1.9米的大雪櫃，煮食空間大增，亦配有抽油煙機、微波爐等基本家電，男子表示開放式的設計讓全屋空間更開揚。

相關影片隨即在網上瘋傳，惹起網民熱議，不少網民質疑影片的真確性，「呢個是2-3人單位，1-2人的細好多」、「我就住一人單位，只有150尺，不要作大」、「我真係未見過香港一人公屋有咁大。」，此外，亦有人認為這樣改建公屋內部有問題：「你改動太多,有機會搬出，賠錢賠死你」、「全屋淘寶大型家電，大陸插座，連個鋅盤去水都係真係不得了」。

有網民認為這樣改建公屋內部有問題：「你改動太多,有機會搬出，賠錢賠死你」。（影片截圖）

據房屋署資料顯示，供 1 至 2 人入住的甲類單位，面積平均只有大約150呎，而房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。固定裝置則分為甲、乙、丙三類。甲類為不允許自費改動的固定裝置；乙類為須事前要得到房委會批准才可自費改動；丙類為事前毋須得到房委會批准便可自費改動。

而廚房、廁所或浴室間格牆；隔火門、框及小五金（大門及廚房門）；隔音窗（包括隔音板）；供電電線等屬於甲類，即不允許自費改動的固定裝置。換言之，公屋住戶在改動防盜鐵閘及鎖時，須事先得到房屋署允許；而任何人士均不能拆除廚房隔火門及其間隔牆，如屋邨辦事處發現租戶在單位內作違規改動，租戶須自費糾正或還原。倘若租戶不配合修復工程，房委會會執行租約管制行動，包括發出遷出通知書終止單位的租約。不過指引亦有訂明，可考慮殘疾人士提出的甲類固定裝置之改動申請。