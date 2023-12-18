姑仔展示男友照片　人妻見樣秒驚：竟然是他！　網民：說真相啊！

分手後各自發展新戀情屬常事，但如果前任和親友交往，情況可能尷尬了。台灣1名人妻在網上表示，姑仔2個多月前與1名男子交往，覺得感情穩定到可以安排「見家長」，於是向大嫂尋求意見，並且展示男友照片，人妻看見對方樣貌後「心裡非常慌張」，原來竟是其前男友！如果姑仔將他帶回家，人妻預料場面一定會非常尷尬，但不知如何說出實情，於是在網上求救。網民紛紛指「要說啊，你不說如果男生先說呢？小姑會覺得你為什麼裝不知道？」、「說啊，為何不說？」。



姑仔與1名男子交往，打算帶他「見家長」，沒料到大嫂看照片後即認出是自己的前男友。（示意圖/Getty Images）

樓主在「匿名公社」表示，自己和姑仔關係不錯，所以有時都會閒聊，姑仔與1名男子拍拖，已交往2個多月，她想帶男友回家，讓父母認識一下，其間姑仔向樓主分享男友照片，樓主形容自己見到照片時「驚嚇一下」、「心裡非常慌張」，原來對方是其分手多年的前男友。

姑仔詢問應否帶男友回家「見家長」，樓主知道如果姑仔這樣做，一家人見面，自己應該會在場，「一定會尷尬」，但姑仔已經愛上對方，令樓主忐忑應否說出實情。

樓主見到姑仔男友照片，原來是自己的前任男友，當刻又驚又尷尬。（示意圖/Getty Images）

不少網民紛紛指「要說啊，你不說如果男生先說呢？小姑會覺得你為什麼裝不知道？」、「說啊，為何不說？」、「沒什麼好隱瞞啊，都已經是過去式，隱瞞了還以為你還有其他意思」，亦有人笑問「是不是當初跟你老公說，你老公就是你唯一的初戀」。

（匿名公社）