梁朝偉巨蟹座唔上榜？3個星座天生不愛社交　完全不介意沒朋友

人多半喜歡跟笑口常開、有禮貌的人相處，這也是好人緣的必備條件，但是人的個性不同，很多人天性孤傲，不喜歡群體活動，甚至給人一種「不合群」的感覺。



《搜狐網》專欄整理出以下三個星座就是天生自我主義比較強烈，喜歡獨來獨往，一起看誰上榜了吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

天蠍座

天蠍座從來不會主動向人搭訕，更不用說是和你交心，他們喜歡把想法藏在心裡，即使是最親近的人也不會全盤托出，天蠍在別人的眼裡有一些交際障礙，很少有人能真正懂得他們的內心，他們的朋友不多，所以大部分的時候，天蠍總是一個人，他們不喜歡交際應酬，也不擅長，所以總是冷眼旁觀別人狂歡，所以在大多數人的眼裡他們是非常孤僻的。

【相關圖輯】天生就是有錢人！12星座貴族氣質排行 第一名到哪都是上流社交圈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

水瓶座

水瓶座最喜歡就是獨一無二的生活，他們自我色彩濃重，喜歡自由自在的生活，他們有著與生俱來的傲氣，因此，他們常常不會主動親近他人，他們喜歡與人保持著不遠不近的距離，擁有著豐富的研究精神，也喜歡嘗試新鮮事物。他們非常注重個人空間和私隱，不喜歡別人打探自己的內心世界，他們習慣了特立獨行，如果別人的話題他們能插入就會說幾句話，但有時插話也可能讓場面冷掉。

【相關圖輯】80%痛苦係因為太窮！12生肖「天生財運」排行 虎馬猴易一夜暴富（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

山羊座

山羊座的人雖然不是個性孤僻的人，只是他們不習慣在任何場合刷存在感，同時也不擅長對別人笑臉迎接，其實在該熱情的時候也不至於冷淡，只是他們想要安靜獨處的時候絕對不會瞎湊熱鬧。山羊座的朋友不在多、而在於精，他們認為有兩三知己好友就足夠了，他們不僅適應孤獨還可以享受孤獨，因為他們覺得自己獨處時，沒有任何人打擾，才是真正的自己。

延伸閱讀：

越晚越冷！首波冷氣團明起連凍3天 最冷時間點恐剩11度低溫

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】