女友下體太臭　男「愛愛」3分鐘嘔吐痛哭　後續超暖獲讚：真男人

情到濃時愛愛纏綿，最怕有意外狀況出現！有男生於台灣論壇Dcard發文表示，他與女友「愛愛」時，聞到女友下體私處異味「惡心想吐」，但又不敢告訴女友，惟由於實在太臭，他忍了3分鐘後「爆發」往女友身上嘔吐。樓主見女友相當生氣，但他為免傷害女友友自尊心，他下跪道歉並謊稱自己因吃太飽才吐，暖男舉動獲網民大讚「真男人」。



有男生於Dcard發文表示，他與女友「愛愛」時，聞到女友下體私處異味而 「惡心想吐」。（示意圖／gettyimages）

該男生於Dcard以「在房間吐得女友一身都是」為題發文講述事件，表示有次與女友到溫泉旅館「愛愛」，低頭靠近女友下體私處時聞到味道太重「突然噁心想吐」，但因為不敢告訴女友，只好「頂硬上」忍耐了3分鐘，最終還是忍不住當場往女友身上嘔吐，「從她大腿到肚子跟手，滿滿是我的嘔吐物」。

樓主指，女友當時十分生氣，為免傷害女友自尊心，樓主痛哭跑到女友旁邊「下跪磕頭」道歉，謊稱自己因為晚餐吃太飽突然腸胃不適才嘔吐，終於令女友消氣，「身為暖男的我，怎麽忍心跟女友說，我吐的原因，是因為妳那邊真的有夠臭，我的嘔吐物聞起來都還比妳那邊香，畢竟人都是有尊嚴的，我也不想看她因為自尊心受創而有陰影一輩子……」。

網民建議樓主帶女友看醫生檢查。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，不少人大讚樓主「真男人」，又建議樓主帶女友看醫生檢查，「看完覺得你是真男人，我很好奇是有多臭，一直都這樣還是只有這次都看一下醫生比較好，就說你剛才不小心吐在那裏怕有細菌，去看醫生檢查一下」、「有味道可能發炎了或其他問題，如果真的想改善還是可以委婉的跟她說去看一下醫生，對你們彼此都好」、「辛苦你了真的，還有考慮女生的心情，但是還是建議去看醫生哦，婦科真的不能不重視」。