去機場被拒載港男堅持上車　的士司機揚言「同歸於盡」　後續超狂

的士拒載問題常惹關注。有港男於網上發文表示，日前乘搭的士去機場，卻被司機以「唔識路」為由拒絕，然而他堅持上車，司機竟揚言「唔好怪我一陣同歸於盡」，最終司機「愈開愈快」，令樓主害怕不知所措，求問「點算」。

事件引來網民熱議，「用絕招：去警局得唔得？」、「如果司機咁講其實你真係唔應該上」；但亦有人質疑是創作文，「我真係唔係好信囉」，隨即有網民表示「現實中，係真係有呢啲的士司機存在」。



港男於網上發文表示，日前乘搭的士去機場，卻被司機以「唔識路」為由拒絕，然而他堅持上車，司機竟揚言「唔好怪我一陣同歸於盡」。（示意圖／資料圖片）

該港男於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」講述事件，拒他當日走上的士，向司機表示「去機場吖」，司機卻稱「我唔識路喎！」，反建議樓主乘搭下1架的士。

不過樓主未有同意，向司機說「我趕時間啊！我帶路啦！」，司機則揚言「我真係唔識路！你夠膽就唔好怪我一陣同歸於盡」。而開車後司機舉動，令樓主相當擔心，於是發文向其他網民求救，「佢開緊車，全程唔理我，仲愈開愈快咁點算，在線等」。

有網民質疑是創作文，「我真係唔係好信囉」、「吹得就吹」。（《降魔的》劇照）

事件引來網民熱議，「用絕招：去警局得唔得？」、「趕時間仲同司機玩嘢？未死過」、「如果司機咁講其實你真係唔應該上」。但亦有網民質疑是創作文，「我真係唔係好信囉」、「吹得就吹」，隨即有網民表示「咁現實中，係真係有呢啲的士司機存在，大家又唔可以話佢不對，開的士係自己生意，自負盈虧。每一個人都有佢自己做生意嘅方法！」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。