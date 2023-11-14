丈夫是「女性」！夫婦努力5年求子無果　驚揭夫無精子患這罕見病

內地1對夫婦結婚5年，一直努力求子卻苦無結果，於是到醫院檢查身體，得出結果讓夫婦極震驚，首先是丈夫的精液中找不到精子，院方再作進一步分析，竟發現丈夫的的染色體是女性，即他原來是「女性」。雖然丈夫的外表及生殖器官等都是男性，因他患了十分罕見的「46XX男性症候群」疾病。



廣州1對恩愛夫妻結婚5年想生孩子，卻遲遲沒有「愛的結晶」，去醫院檢查身體卻得出驚人結果。（《父子》劇照）

綜合內媒報道，廣州1對恩愛夫妻一向作息正常、身體健康，結婚5年一直想生孩子，卻遲遲沒有「愛的結晶」。夫妻倆有些着急，於是到廣東省婦幼保健院進行身體檢查。

不料，檢驟結果得知讓2人十分震驚的消息，數據資料顯示丈夫的精液裡沒有精子，第23對染色體為「XX」，即同床共枕了5年的丈夫，其實是「女性」。

檢驗發現丈夫的精液裡沒有精子，第23對染色體為「XX」，其實是「女性」。（網上圖片）

廣東省婦幼保健院醫學遺傳中心副主任郭莉醫生解釋，從日常生活判斷1個人的性別，是依據外表，但「眼見不一定為實」，人的性別可以分為染色體性別、性腺性別（ 卵巢或睪丸）和表型性別（第二性徵）， 雖然女子丈夫的外型、性腺均為男性，但染色體卻為女性核型「46，XX」，臨床上稱為「性反轉綜合症」。

「性反轉綜合症」又稱「46，XX男性症候群」，是罕見的先天性雙性遺傳疾病，在男性中發生率約為2萬分之一，患者的染色體為「46，XX」，表面上男性，但因為沒有正常的Y染色體，可能會出現性腺發育不全的表現。

男性中發生率約為2萬分之一，患者的染色體為「46，XX」，表面上男性，但因為沒有正常的Y染色體，可能會出現性腺發育不全的表現。（《父子》劇照）

郭莉醫生指治療方面，由於患者的臨床表現不一，所以醫生多採取個別針對治療，透過醫學方法提升病人的生活品質，如果生育訴求無法解決，可考慮透過人工授精輔助生殖技術助孕。