屯門邨巴女乘客霸三連位　要求讓中間位竟咁做　網民鬧：自私到爆

上班當然想舒服坐車，爭取時間補眠。一網民近日大呻早上在屯門乘搭直達港島的邨巴，見到一位女士坐在三連位的走廊位，但窗口位已有其他乘客，只剩中間位，一乘客唯有禮貌地叫對方讓位。未料對方竟扮「撞聾」，第二次再要求讓位時，更即擰歪面，令樓主也直言：「自私自利表現的極致！」



有剛上車的乘客於是禮貌地向該女士要求「借一借」，但她竟扮「撞聾」繼續坐。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

該網民於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」分享相片，表示在19日早上於屯門三聖邨乘搭直達港島的邨巴，因為當時是上班高峰時間，車廂內位置幾乎全滿。

樓主指，當時目擊坐斜對面的女士坐在三連位近走廊位置，旁邊的中間位則未有人坐，有剛上車的乘客於是禮貌地向該女士要求「借一借」，但她竟扮「撞聾」繼續坐。而當乘客再次開聲要求讓位，該女士更即擰歪面無視對方。

樓主表示在19日早上於屯門三聖邨乘搭直達港島的邨巴，因為當時是上班高峰時間，車廂內位置幾乎全滿。（資料圖片）

樓主續稱，先後已有兩個乘客想坐中間位，也被該女士「無聲拒絕」，樓主也直言：「自私自利表現的極致！」

相片引來不少網民留言鬧爆該女士，「好多人搭巴士都係咁，買佢怕」、「黐X線，個位係咪佢畀埋錢先」、「夠膽死畀1個人錢坐2個位」、「返工時間坐實逼㗎啦，又冇錢搭的士又要坐得舒服」。亦有網民稱對自私的人要有所行動，「畀我一定同司機講有人霸位」、「咪唔好理佢直接成隻腳踩入去」、「大聲啲同佢講借借，最好全車人都聽到」。

（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）