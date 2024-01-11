幼女遭嬰兒車推撞　小紅書媽提醒反被罵　怒斥：被說普通話的歧視

先讓升降機內的人離開，應是眾人皆知的不成文禮儀。惟最近有媽媽在小紅書發文，表示日前趁周末帶3歲的小朋友到商場逛街，其間她們乘升降機打算行出至目的地樓層時，遇上1名推着嬰兒車的母親，對方不但沒有讓樓主兩母女先離開，其嬰兒車的輪子更是撞到樓主女兒的腳。樓主氣得以普通話說「電梯先出後入不知道嗎？」，不料遭該母親反駁「要妳管」，對方毫無悔意的態度，讓樓主事後不禁發文公審，直言「在香港出電梯被說普通話的歧視」。



1名媽媽在小紅書發文，指日前帶3歲的女兒外出，其間她們在乘升降機準備離開時，幼女竟被另一推着嬰兒車的母親推撞。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在小紅書發文，稱早前某周末帶3歲的女兒到商場逛街，順便吃飯，她們後來從6樓的茶餐廳乘搭升降機往1樓，她稱當時人不算多，而升降機後來在1樓停穩開門後，樓主本想與女兒離開，未料門外便有1名推着嬰兒車的母親，以及疑似其丈夫，以普通話說着「快點」。

樓主續稱，或許女兒身高較矮，對方一時沒有看到，結果嬰兒車的輪子直接撞到樓主女兒腳上，樓主當下非常生氣，以普通話說了句「電梯先出後入不知道嗎？」，對方聽後竟立即反駁「要妳管」，樓主只好說嬰兒車撞到她的女兒，「電梯有監控，妳還兇？」，話音未落，該名母親便按掣關上升降機門。

樓主當下氣得說「電梯先出後入不知道嗎？」，不料對方不但沒有道歉，更以普通話反駁「要妳管」。（《小兩口》劇照）

樓主在文中指，假如不是帶着小朋友，當下她氣得想報警，「到現在還覺得氣，把孩子哄睡才想post出來，怎麼現在電梯這麼普及了，還是不懂先出後進呢？ 等人出來了妳再上，電梯就跑了嗎？推BB車妳就能橫着走嗎？」。

帖文引來其他網民討論，其中有人分享類似經歷，也有人指相關母親欠缺公民素養，「我每次都係大聲鬧返佢歧視內地人，往往都是那些內地新移民」、「素質差一般和原生家庭有很大關係，經濟條件好了也改變不到」、「妳都唔知，我嗰次西九返內地，有個明顯普通話音嘅廣東話新移民喺度歧視我喔態度又臭串」。