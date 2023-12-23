女子常覺累嚴重貧血　揭患大腸癌3期　因用1款馬桶致忽略疾病警號

台灣有40歲女子因常感到疲累，身體檢驗被發現貧血，醫生葉秉威為找出女子血紅素極低原因，替她照腸胃內窺鏡，驚見在直腸及乙狀結腸交界處有腫瘤卡住，確診大腸癌第3期，但令人奇怪的是，女子完全察覺不到患病，因無明顯腸胃道狀況出現。醫生追問之下才得知她因用「免治馬桶」，從沒擦屁股及觀察糞便，因而忽略疾病警號。



台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中，講述一名女子因用免治馬桶而忽略大腸癌的疾病警號。（影片截圖）

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》節目中指，曾有1名40歲女病人表示常感到疲累，懷疑肝臟發炎而來求診，經超音波確認肝臟無異常，但察覺到她臉色蒼白，走路極緩慢，懷疑她貧血，抽血檢驗發現血紅素只有4點多g/dl，而女性正常值應為12g/dl，顯示她有嚴重貧血。

醫生葉秉威續指，女性出現嚴重貧血原因，不外乎婦科問題或腸胃疾病，由於女病人指自己經血量不多，也沒有黑便血便困擾，葉秉威便替她做腸胃鏡，發現大腸鏡推到直腸和乙狀結腸交界處就進不去了，因為有顆4、5厘米大的腫瘤塞住。

女病人自稱沒有出現病徵是因用了免治馬桶，沒有擦屁股及觀察大便情況。（GettyImages）

葉秉威解釋病況，指出現這麼嚴重的大腸癌，至少有1年多以上，應有症狀出現，通常大便帶血或大便變得非常細，但女病人沒有提到有任何類似症狀，她只是覺得累，而累是因為她貧血。葉秉威仔細追問才知，女病人家中使用免治馬桶，她大便後從來沒有擦屁股，也未觀察過自己糞便狀態，因而忽略疾病開始的警號。

由於女病人病情嚴重，已屬第3期大腸癌，必須動手術並搭配化療才能治療，但葉秉威認為已無法談「治癒」，只能盡量延緩病情繼續惡化。