嘔心慎入！銀行ATM飄臭味　鍵盤驚見震撼一幕　網民斥缺德：想嘔

公德心何在？ 馬來西亞日前有男子在網上圖文並茂發帖，表示打算到銀行存錢，進去時已聞到奇怪異味，不過當下以為只是沒有人倒垃圾而產生的氣味而已，不料當他到達櫃員機時，居然看到鍵盤充滿「金黃」色污跡，疑似是大便的殘留物，故大呻「真是無語！」。網民直斥嘔心，「明天銀行的人上班才精彩」、「真的是想不通，什麼樣的人都有」，又笑言「有可能人家缺的紙非彼紙」、「大便忘記帶衛生紙，附近只有ATM，就這樣咯」、「看到想吐」。



大馬有男子到銀行存錢，發現櫃員機鍵盤被疑似糞便污跡所覆蓋。照片經模糊處理。（FB「巴生人」影片截圖）

「真是無語！」樓主在facebook群組「巴生人」發布片段和圖片，指他某天到當地銀行打算存錢進戶口時，推開玻璃門便聞到撲鼻而來的臭味，類似於垃圾加上排泄物異味。初時他還以為是幾天沒有員工清潔和倒垃圾，所以才會造成異味。

由於櫃員機有人在使用，他便於對方後方排隊等候。 豈料男子離開後，他直言「我看到就抖了一下」。影片所示，櫃員機上按密碼鍵盤充斥不少「金黃」色污跡，疑似是排泄物所殘留的痕跡，故質疑「難道我前面那位老兄按密碼不用看的嗎？ 」。圖片顯示，大門門柄亦有類似污跡，他猜測涉事者既想大便，又想按錢，所以便決定兩者同時進行，引來網民熱議。

甚至連大門門柄都有同樣的污跡。照片經模糊處理。（FB「巴生人」圖片）

帖文引來網民斥責缺德，「這個有夠嘔心」、「真的是想不通，什麼樣的人都有」、「有味道的視頻，突然間皺眉頭蓋鼻子」、「做了記號，以後只有本人可以用」、「明天銀行的人上班才精彩」，又笑稱「有可能人家缺的紙非彼紙」、「大便忘記帶衛生紙，附近只有ATM，就這樣咯」。

有留言建議銀行可以翻查閉路電視，要求涉事者自行清潔，又感嘆「關於上好廁所後，真的有用洗手液洗手真沒幾個。我還看過咖啡店泡水的外勞，廁所上好手沒洗就回去工作」。有人好奇詢問樓主「重點是你有跟着按？」，樓主回覆指「幸好有兩台，我去了隔壁躲過了這次災難」。

（FB「巴生人」）