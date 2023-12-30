港鐵黑衣女腳踩多個座位　屢舉中指挑釁　熱心女乘客噴酒精被大讚

做人最重要有公德心。社交媒體近日流傳影片，可見港鐵列車沿荃灣線行駛，1名身穿黑衣黑褲的女子一邊在車廂遊走，一邊用腳踩向多個座位「借力」，左手伸出中指扶在欄杆頂，右手同舉中指，向其他乘客作出挑釁，同車另一名熱心女乘客則在相關座位噴上酒精幫手清潔消毒。網民紛紛留言指「有冇搞錯？」、「過份」，亦有人大讚該名熱心女乘客的行為。

翻查網上資料，影片早於新冠肺炎抗疫時期已在網上流傳，故列車上乘客都戴上口罩。



一名身穿黑衣黑褲的女子用腳踩向座位，左手握住欄杆頂。（影片截圖）

涉事影片長約1分鐘11秒，未提及事發日期和時間，港鐵列車駛往佐敦站，乘客大多戴上口罩，1名身穿黑衣黑褲的女子用腳踩在座位上，左手握住欄杆頂，鄰座其他乘客見狀紛紛離座。黑衣女見到女乘客離開，於是轉身向她們舉中指，然後繼續踩櫈，左手中指扶在欄杆頂，表現旁若無人。

當列車即將埋站時，黑衣女右手有所動作，懷疑她向其中一名男乘客狂伸中指挑釁，車門打開之際，其他乘客陸續下車，黑衣女右手繼續伸出中指，上下郁動。

鄰座其他妝乘客見狀紛紛離座。（影片截圖）

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鏡頭稍微拉遠，原來有1位熱心女乘客站在對面座位噴上酒精協助消毒，相信黑衣女剛才曾經踩過，同時黑衣女一度走近車門再度伸出中指，繼而走到其他座位再踩，引來其他乘客側目。熱心女乘客跟隨步伐繼續噴上酒精，黑衣女往熱心女乘客方向走過去，影片便結束。

網民紛紛留言指「有冇搞錯？」、「過份」，而且質疑黑衣女行為目的，亦有人大讚該名熱心女乘客的行為，認為「世上總有好人」。

翻查網上資料，影片並非首次流傳，早於新冠肺炎抗疫時期已被人上載，2020及2021年都曾有人以影片發帖，故列車上乘客都戴上口罩。

（綜合）