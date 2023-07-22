家長只顧睇手機！人偶慘遭熊孩子狂毆　伸腳踢飛反擊獲網民力撐

生仔要考牌系列！內地有商場設可愛的「北極熊」人偶，不料有家長竟只顧玩手機，任由兒子一直對人偶拳打腳踢，還一副沾沾自喜的模樣。人偶忍無可忍，最終發火反擊，伸腳踢向男童，令他失足向後跌倒，這時家長出現，當場指責人偶不是。片段引來網民熱議，有人力撐人偶自衛舉動，認為孩童被打是咎由自取，「沒有家教，被揍活該」；亦有留言擔憂孩子的舉動會對人偶內的工作人員造成傷害，「封閉環境一點振動就會被放大，敲的重的話可能會腦震盪」。



內地有商場設可愛「北極熊」人偶，不過有家長只顧玩手機，任由孩子對人偶拳打腳踢，終引來對方發火伸腳怒踢男童，令他失足跌倒。網民認為男童咎由自取「沒有家教，被揍了活該」。（微博影片截圖）

浙江某商場日前有假扮北極熊的人偶被男童瘋狂拳打腳踢，惹來網民關注。事發時商場內有隻高大人偶北極熊正在招待遊客，相當可愛，不過一名男童卻多次從前後方掌摑和用腳踢人偶，期間並無任何成人出來制止。其後更多孩童見到人偶，竟聚集一起前後「夾擊」，當人偶被拍到頭部時，忍無可忍決定反擊，一腳起飛將孩子踢倒在地上。孩子家長聞哭喊聲才趕至，更疑似上前指責人偶不是。

拍攝短片的曹同學稱，她在商場看到幾個孩子圍繞着人偶不停掌摑和腳踢，便用手機拍下過程，形容孩子們「扇他踹他踢他」，家長卻一直在旁玩手機未有理會，直至「那個熊回擊了，家長過去可能說了兩句」。

影片曝光後引起網民討論，雖然有人覺得打扮成北極熊的工作人員直接反擊未免太衝動，擔憂真的會傷及孩童，不過更多人認為孩童被打根本是咎由自取，「沒有家教，被揍了活該」、「還手很正常？腦子有病才會站在那挨打」、「每天增加討厭小孩的理由」、「這種熊孩子長大也是禍害」、「在學校說不定就是霸凌小朋友的人」。亦有留言覺得人偶應趁機向家長索償，「每個熊孩子背後都有一對熊父母」、「在小孩打頭的時候應該倒下，說傷到頭了頭暈，找家長賠錢」。

不少網民都對被打的工作人員表示同情，「玩偶賺錢不容易，還要被熊孩子打」、「這種玩偶很重的，在裏面又熱」、「知不知道穿玩偶服被別人打多危險」、「封閉環境一點振動就會被放大，敲的重可能會腦震盪」、「看到可愛小熊不應該是友好地互動嗎，竟然去打人家」。

（綜合）